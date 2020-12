Société | Le Crédit Agricole Aquitaine lance son réseau social gratuit

02/12/2020 | A l'heure où la pandémie sévit toujours, le Crédit Agricole lance sa plateforme d'entraide, gratuite et accessible à tous.

Confinement, encore confinement. Pour palier les contraintes liées à la situation sanitaire, le Crédit Agricole Aquitaine propose un réseau social gratuit et accessible par tous : j’aime mon territoire. Commerçants, artisans, particuliers, chacun y trouve son compte.

Alors que le poids de la situation sanitaire continue de peser, le Crédit Agricole Aquitaine se mobilise pour accompagner ses clients et soutenir l’économie du territoire. C’est pourquoi il lance cette plateforme d’entraide : j'aime mon territoire. « Au départ, c’est une initiative nationale qui est née bien avant les périodes de confinement. Mais avec la situation actuelle, on a trouvé que ce projet trouvait tout son sens », explique Caroline Burel, communicante pour la caisse régionale Aquitaine. Des propos qui sont confirmés par Genevière Fradin, productrice de pommes et de poires de la société EARL Bouheben installée à Aubagnan dans les Landes : " c’est très important ces plate-formes puisqu’il faut se faire connaître. Et maintenant vu la force de ces nouveaux moyens de communication avec Internet, le téléphone portable, les plates-formes, il faut vivre avec son temps et s'en servir. "

L’idée de cette plateforme est d’avoir un réseau de proximité ultra local, qui profite autant aux associations, aux professionnels ou aux particuliers. Le but est que chacun puisse communiquer. Pour les commerçants et artisans, cela leur permet de pouvoir diffuser des informations concernant leur activité, leurs offres et leurs services. Comme c'est le cas de Geneviève Fradin : " comme on est en période de confinement où je constate une baisse de fréquentation, surtout le week-end parce qu’il y a moins de passage, je me suis dis pourquoi pas ".

Mais cela sert aussi aux particuliers. Il s’agit d’une démarche solidaire autour de gestes qui peuvent être très simples : besoin d’aide, d’un service, d’un objet… Cette communauté de partage peut difficilement être plus locale, puisque le rayon des interactions est de 1 à 50 km. On retrouve une fois encore Genevière Fradin, qui se sert également de la plateforme pour trouver des produits : " j'avais besoin de faire un cadeau, et je cherchais du foie gras. Alors je suis allée regarder sur la plateforme". En clair, ce réseau social gratuit permet de profiter des produits des différents producteurs de la région. "Cela nous permet de trouver notre bonheur sans bouger de chez soi", raconte la productrice de fruits.

Pour l’heure, 1233 personnes sont d’ores et déjà inscrites. L’objectif est donc que cette plateforme connaisse une montée en puissance des adhérents de manière à ce que chacun trouve son intérêt et sache ce qui se passe autour de chez lui.



Par Mélanie Philips

Crédit Photo : Crédit Agricole