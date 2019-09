Société | « Le mal de ventre est un signal. Il faut l’écouter » Wim Ellul, praticien en massage taoïste du ventre

Qui n’a jamais eu mal au ventre ? Nous avons tous subi un jour ou l’autre cette douleur. A coup de médicaments, de rendez-vous chez le médecin sans trop de résultat ou en se disant que « ça passera ! », nous avons tous tenté de soigner ces maux. Mais qui a essayé le massage taoïste du ventre ? La 2ème Journée de la santé naturelle du ventre qui se tient le samedi 28 septembre de 9 h 00 à 19 h 00, au Rocher de Palmer à Cenon, vous propose de mieux connaître cette partie de notre corps grâce à des conférences, des ateliers, des rencontres et bien sûr des massages !

On dit souvent que le ventre est notre deuxième cerveau. « Ce qui est tout à fait juste », selon Wim Ellum, formateur en massages traditionnels et praticien en massage taoïste du ventre (Chi Nei Tsang). En effet, il faut en prendre grand soin car il intègre tout notre ressenti. « Le mal de ventre est un signal. Il crie, il pleure, il nous dit quelque chose. Il faut l’écouter ». Et même, savoir l’écouter ! Et c’est tout l’enjeu de cette 2ème Journée de la santé naturelle du ventre qui doit nous aider à mieux comprendre nos maux de ventre. Grâce à des conférences thématiques, des rencontres, des ateliers, « des échanges vont prendre place, ce qui permettra de créer du lien, de s’enrichir et, ainsi, trouver des solutions ».

Des scientifiques seront également présents pour nous apporter un éclairage de chercheurs tels que Marc André Selosse, biologiste spécialiste de la symbiose dans le monde du vivant, professeur à l'École Normale Supérieure et au Muséum d'histoire naturelle de Paris, Catherine Thomas, chercheuse universitaire spécialisée en écopsychologie, Sylvie Claeysen, chercheuse au CNRS et à l'Institut de Génomique Fonctionnelle ou encore Pierre Cressard fondateur de Nahibu.com, laboratoire d’analyse métagénomique du microbiote intestinal.



Enfants et adultes concernés

Et des solutions existent ! Il est vrai qu’aujourd’hui notre corps est agressé quotidiennement. Les bruits, le travail, le stress, les horaires. Notre ventre subit tous ces facteurs extérieurs. Cette journée va nous aider à nous recentrer sur nous-même. Aujourd’hui, nous voyons fleurir un peu partout des cours de yoga pour les enfants. Pourquoi ? Est-ce une mode ? « Non, les enfants comme nous sont surexposés, surstimulés. Ils ont besoin de se décharger, de retrouver leur centre et de tourner leur regard vers l’intérieur. » Lors de cette Journée des initiations au yoga pour enfants seront proposées. En prenant soin de notre ventre, nous prenons soin également de l’environnement qui nous entoure. « En effet, si je souhaite m’alimenter convenablement, en me souciant du mode de production par exemple des produits que je consomme, je vais davantage m’orienter vers une alimentation biologique, sans pesticides ou engrais chimiques. De là, grâce à ce type de culture mon environnement est protégé. Lorsque l’on étudie le ventre, on tire un fil qui nous amène vers d’autres données. Nous comprenons donc par-là que chaque mal de ventre est unique. A chaque patient existe un mal de ventre bien spécifique. Cette Journée va permettre d’échanger sur nos pratiques quotidiennes, de créer du lien entre nous, de coconstruire. »



Au programme

Durant cette journée, vous pourrez profiter d’un espace massages traditionnels et soins ostéopathiques qui offrira l’opportunité à chacun d’intégrer pleinement dans son corps les informations dispensées au cours de la journée. Un espace Exposants, entièrement repensé par rapport à la première édition, proposant des ateliers DIY, présentés par des professionnels répartis sur 4 pôles : alimentation, vitalité, nature, féminin-masculin. Enfin, des ateliers enfants qui feront découvrir aux plus jeunes le monde des émotions, du mouvement et de la préservation de nos écosystèmes et habitats. Parmi les nouveautés proposées cette année, vous pourrez profiter du Satnam Club, centre de yoga et de soins holistiques à Bordeaux, afin d’offrir aux participants une réelle expérience immersive de détente et de régénération. Enfin, des conférences rythmeront cette journée autour de différentes thématiques comme « Mon ventre de femme » intégrant la notion de maternité.



2ème Journée de la santé naturelle du ventre, le samedi 28 septembre de 9 h 00 à 19 h 00, au Rocher de Palmer à Cenon. Tarifs : Journée immersive pass’partout : 44 € / ½ journée : 36 € (Tarifs pour des entrées prises le jour-même sur place).



Par Sybille Rousseau

Crédit Photo : DR