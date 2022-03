Société | Le roller à l’honneur à Rochefort !

28/02/2022 | Pierre Célat entouré des quelques inscrits au stage de perfectionnement en Roller Freestyle.

C’est au sein du gymnase de l’équipe de Roller-Hockey des Tigers de Rochefort, en Charente-Maritime, que l’ex-sélectionneur de l’Équipe de France de Roller-Freestyle, Pierre Célat, a animé un stage de perfectionnement auprès des jeunes et des adultes. Objectif du sportif aussi : faire découvrir ce sport au plus grand nombre.

« L’idée était de faire un stage en slalom pour les gens du coin », explique Pierre Célat. Sélectionneur et entraîneur de l’Équipe de France de Roller Freestyle de 2009 à 2019, vainqueur d’une quinzaine de titres nationaux ainsi qu’éducateur sportif en Roller depuis 2001, l’homme de 39 ans est un passionné de patinage à roulettes. Ce samedi 19 février, « c’est donc les Tigers de Rochefort qui nous ont accueillis et l’idée ici est que le stage était ouvert à tous. Il y a donc, parmi les inscrits, des gens de Mauzé-sur-le-Mignon et de Niort, dans les Deux-Sèvres, et en Charente-Maritime, des participants venant de Rochefort et de La Rochelle ».

"Rool ma poule", en mars à Niort

A Rochefort, ils étaient quatorze inscrits, indique Pierre Célat. Spécialisé dans le Roller Freestyle, l’éducateur sportif basé à Niort, a choisi de perfectionner les participants au slalom. « Dans le Freestyle, il y a plusieurs disciplines : le slalom, les parcours d’obstacles, le saut, la street, et la rampe », poursuit-il. Pierre Célat se déplace partout : « il va y avoir bientôt un stage à Niort, le mois dernier j’étais à Montluçon (03), et il y a deux semaines, j’étais à Poitiers (86). »

Le stage devait se poursuivre le lendemain par l’événement « Rool ma poule », mais qui a dû être annulé, faute d’un nombre d’inscrits trop restreint. « L’idée autour de cet évènement, c'était de faire des petits challenges. C’est un peu comme une compétition mais sans l’esprit de compétition. Parce que généralement à la fin d’une compétition, il y a toujours des gamins qui pleurent, qui sont déçus, et moi, j’avais plutôt envie de faire des petits défis mais sans les pleurs et sans les cris à la fin […] "Rool ma poule", j’ai lancé ça il y a 3 ans. J’en ai fait deux, et après il y a eu le Covid. C’était les deux événements un peu test avant que ça commence pour de vrai, donc ça aurait du être le premier ici à Rochefort. Le premier Rool Ma Pool sera donc au mois de mars, à Niort. […] Pour un nouveau Rool ma Pool à Rochefort, j’espère l’organiser pour l’année prochaine », exprime Pierre Célat.

Christophe Tapon et Romain Delsol, vice-président et président du club des Tigers de Rochefort

Les Tigers, un club en plein développement

Il aura sans doute à nouveau pour ça, le soutien du club des Tigers de Rochefort qui met en lumière ce sport qu’est le Roller en Charente-Maritime, et dans toute la Nouvelle-Aquitaine. En proposant plusieurs disciplines, les Tigers connaissent un avenir prometteur. « Le club a été créé en 2002 », raconte le nouveau président du club, Romain Delsol. « Actuellement, nous sommes dans les 140 licenciés entre le Roller-Hockey et le Freestyle. Cet été, on a monté une section Skateboard qui présente quasiment une bonne quinzaine de licenciés maintenant. Nous partons de l’école de Hockey pour apprendre, à partir de 5 ans, au Roller-Hockey seniors où nous sommes en National 2, à deux divisions du haut niveau français. Nous accueillons toutes les catégories, pour qu’ils viennent jouer, s’amuser, prendre du bon temps. »

Info et inscription pour le Rool ma Poule de Niort, le 19 mars 2022 : https://www.teamrool.com



Par Kilian Lavaud

Crédit Photo : Christophe Tapon