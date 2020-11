Société | Le Tour de France de retour à Libourne après 28 ans !

05/11/2020 | Le 1er novembre, Christian Prudhomme a dévoilé le parcours du Tour de France 2021, prévu du 26 juin au 18 juillet prochain.

Le temps a filé, depuis 1992 et le dernier passage du Tour de France à Libourne. L’annonce du passage de la Grande Boucle a réjoui la ville-étape, qui faisait candidature commune avec sa voisine, Saint-Émilion. Les deux étapes libournaises (une arrivée le 16 juillet et un départ le 17) sont les dernières avant que les coureurs rejoignent les Champs-Élysées le 18 juillet pour conclure cette 108ème édition.

Ce n’était qu’une rumeur, Christian Prudhomme, directeur du Tour de France, l’a officialisée début novembre : le Tour de France 2021 passera par Libourne. « C’est un honneur immense pour Libourne », réagissait le Maire Philippe Buisson sur les réseaux sociaux. Cette nouvelle est venue briser, l’espace d’un instant, l’apathie du confinement dans la tête des libournais passionnés de vélo. Il est un homme particulièrement heureux : Jean-Louis Arcaraz. L’adjoint aux sports était déjà de l’équipe municipale en 1992 lorsque Libourne recevait le contre la montre par équipes. « Pour moi c’est formidable que Libourne ait été sélectionnée. Quand j’ai rencontré Christian Prudhomme en février pour présenter la candidature Libourne/Saint-Émilion, il avait l’air emballé. C’est exceptionnel pour la ville et le territoire ».

Sportivement, il faut s’attendre à du spectacle. En effet, la dix-neuvième étape entre Mourenx (64) et Libourne verra vraisemblablement une arrivée au sprint au sortir de deux étapes éprouvantes dans les Pyrénées, où les cyclistes auront gravi le Col du Portet et le Col du Tourmalet. L’étape Libourne – Saint Émilion sera le contre la montre final avant de rejoindre Paris pour l’arrivée du Tour. Jean-Louis Arcaraz trépigne d’impatience. « On s’attend à 250 000 personnes tout au long du parcours, imaginez si, en plus, le final du Tour de France 2021 est le même que celui de 2020 ». En effet, Tadej Pogacar a remporté le Tour 2020 grâce à sa victoire sur le contre la montre final, la veille de la dernière étape de la course.

« Une belle nouvelle en ces temps sombres »

D’après Jean-Louis Arcaraz les retombées économiques du Tour de France sont immenses. « C’est le plus gros évènement sportif annuel dans le monde en termes d’affluence, souligne-t-il. Seuls les Jeux Olympiques et la Coupe du Monde de Football ramènent plus de monde. Les hôtels du territoire vont tourner à plein régime pendant l’épreuve». Pour l’adjoint aux sports, la présence médiatique va également jouer un rôle pour le tourisme dans les mois qui suivront le Tour de France. « Nous allons avoir 5h de direct sur 140 chaînes de télévision, c’est un coup de projecteur non négligeable pour le Libournais et le Saint-Émilionnais », ajoute-t-il.



L’annonce du Tour de France à Libourne arrive à un moment où le sport vit une situation difficile, avec l’interruption de toute activité des clubs amateurs. « C’est une belle nouvelle en ces temps sombres, reprend Jean-Louis Arcaraz. Au niveau sportif c’est très compliqué en ce moment ». En effet, Libourne compte 20 % de licenciés en moins dans les clubs sportifs sur la saison 2019-2020. Pour l’adjoint aux sports, cela risque d’empirer en 2021. « Ça commence à devenir dramatique : nos jeunes n’ont presque plus d’activité physique depuis le confinement. Il ne faut pas oublier que le sport est un enjeu de santé publique ». L’élu libournais exhorte Jean-Michel Blanquer, ministre de l’Éducation Nationale, de la Jeunesse et des Sports, à agir pour protéger tant le sport amateur que la santé des sportifs.



Par Yoan Denéchau

Crédit Photo : A.S.O