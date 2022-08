Société | Le tourisme solidaire : l’autre manière de découvrir Bordeaux avec l'Alternative Urbaine

01/08/2022 | L’Alternative Urbaine ambitionne de faire changer les regards sur les quartiers prioritaires, en proposant des missions d’insertion professionnelle différentes.

L’Alternative Urbaine, basée à Cenon (33), allie les balades en groupe à la réinsertion professionnelle depuis l’année 2017. Les "éclaireurs", bénéficiaires du dispositif, et qui animent ces balades, font uniquement découvrir les quartiers prioritaires de Bordeaux Métropole. Pour l’association, aussi connue sous le nom de l’Alter-Culturelle, l’objectif est double : changer le regard sur ces quartiers et favoriser l’insertion professionnelle. L’Alternative Urbaine propose un programme de balades grand public de 1h30, par groupes de 12 promeneurs maximum, et des balades sur commande.

« Le double constat à la base du projet, c’est que la métropole de Bordeaux est sujette à des enjeux de cohésion sociale, et aujourd’hui, les missions d’insertion socio-professionnelle concernent souvent des tâches manuelles, » explique Louise Fontaine, coordinatrice de l’association. Alors, l’Alter-Culturelle a fait le pari d’amener une mixité de population en changeant les regards sur les quartiers prioritaires, tout en proposant des missions d’insertion professionnelle différentes.

A la découverte de 9 quartiers prioritaires

« Les balades sont animées par des personnes en insertion que l’on forme gratuitement et qu’on rémunère. Cela leur permet de monter en compétences, d’être plus à l’aise avec la prise de parole en public, de travailler la mobilité… Se rendre compte qu’ils sont capables d’animer des balades crée chez eux une envie d’aller plus loin, » relate la coordinatrice de l’association. Lors de leur formation, les futurs éclaireurs travaillent 3 modules principaux : territoire et culture, prise de parole en public et contenu de la balade.

Les visiteurs peuvent sillonner 9 quartiers : Bacalan Claveau, Grand-parc, Sainte-Croix (Saint-Michel), Bastide Benauge, Quartier Belcier (uniquement à la demande), Bègles (Carle Vernet-Terres Neuves), Cenon Palmer, Lormont Bois-fleuri et Floirac Jean-Jaurès. Plutôt que d’admirer le Grand Théâtre, les Quinconces ou le Miroir d’eau, les promeneurs pourront découvrir le Rocher et le Château de Palmer, ou encore des jardins partagés.

Raconter la vie du quartier à travers les histoires des habitants

Les éclaireurs racontent l’histoire et les actions du quartier. « Pendant leur formation, les éclaireurs, souvent issus des quartiers qu’ils font visiter, sont invités à rencontrer des habitants. Ils deviennent ainsi les porte-paroles de leurs récits lors des balades, ponctuées d’anecdotes de vie personnelle, » précise Louise Fontaine.

Autre particularité de ce tourisme solidaire, les balades grand public sont à prix libre. Elles se réservent en ligne, et une collecte a lieu à la fin de l’excursion. Les sommes gagnées à cette occasion contribuent pour une petite part au modèle économique de l’association. Les balades sur commande, réservées notamment par des institutions ou entreprises, représentent une plus grande part.

1 500 promeneurs en un an

L’Alter-Culturelle comprend aussi un organisme de formation destiné aux éloignés de l’emploi, qui participe au système économique. L’association, qui regroupe plus de 50 bénévoles, 3 salariés, un service civique et une alternance, s’autofinance à 60%. Un partenariat avec l’ARE33 apporte une aide précieuse dans l’accompagnement socio-professionnel des éclaireurs et leur portage salarial.

Comme chaque année, des balades grand public sont organisées jusqu’à la fin du mois de novembre. Les balades sur commande sont réservables toute l’année. L’an dernier, l’association a compté plus de 1 500 promeneurs et plus de 250 balades.



Par Nolwenn Tournoux

Crédit Photo : Alternative Urbaine