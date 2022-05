Société | Le Trophée de l’engagement solidaire décerné à un livre rédigé par des déficients intellectuels

09/05/2022 | L’association « Mes mains en or », et des jeunes de l'association Trisomie 21 ont remporté le Trophée de l’édition 2021 catégorie Engagement solidaire décerné par Livres Hebdo

L’association « Mes mains en or », qui publie des livres adaptés aux déficients visuels et intellectuels, a été récompensée le 7 avril par le Trophée de l’engagement solidaire pour son livre en FACL (facile à lire et à comprendre). Ce prix récompense le travail de dix personnes atteintes de trisomie 21 ou du syndrome de l’X fragile. Une victoire sur soi et pour changer le regard de la société sur le handicap.

TX-21 les nouveaux héros. Non, ce n’est pas le nom du dernier blockbuster produit par les studios Disney. Juste le titre du livre qui a reçu, le 7 avril, le trophée de l’édition 2021 dans la catégorie « engagement solidaire » décerné par Livres Hebdo. Un livre écrit par dix personnes atteintes de la trisomie 21 ou du syndrome de l’X fragile âgées de 17 à 40 ans.



Le projet a été lancé en 2020, stoppé un temps par le Covid, puis relancé pour une parution en 2021. « Des volontaire de l’association départementale Trisomie 21 ont participé à huit ateliers », raconte Caroline Chabaud qui a fondé l’association « Mes mains en or ». « Il a fallu se réinventer en chemin à cause du Covid mais heureusement, on en avait fait les trois quarts. Les ateliers ont eu lieu les samedis à la BFM. C’est important pour nous de se retrouver dans un lieu culturel ordinaire, d’abord dans un un but d’inclusion. Cela permet de montrer qu’on peut aussi faire des choses avec ce public et contribuer à développer les compétences des bibliothécaires auprès de personnes déficientes. »

L'association a été créée en 2010 par Caroline, alors jeune maman, qui ne trouvait pas de livres adaptés au handicap de sa fille Domitille, déficiente visuelle. Aujourd’hui, sa maison d’édition compte six salariés et une vingtaine de bénévoles. De nombreux ouvrages tactiles, en braille et gros caractères sont sortis de leurs mains.

« Ils ont tous des super pouvoirs, c’est ça leur différence »

Pour créer l’histoire de « TX-21 », les participants ont été accompagnés par l’autrice locale Sandrine-Marie Simon et l’illustratrice Claire Gaudriot. « L’autrice est juste un petit peu leur plume précise-t-elle, l’histoire est écrite à partir de leurs idées, elle est là pour les faire aboutir, tout part d’eux. On s’est intéressé à ce qu’ils aimaient, les chanteurs et les super héros, on a intégré dans le livre le personnage de chacun en construisant un lien à partir de leurs idées. Ils ont tous des super pouvoirs, c’est ça leur différence, et ils en font une force. »

Le livre a été écrit en français classique et traduit en FALC (facile à lire et à comprendre), une méthode très cadrée. Elle garantit que chaque déficient intellectuel comprendra l’histoire. « Le livre a été relu et validé par certaines personnes déficientes intellectuelles du groupe. Les deux versions sont comprises dans le livre. La version FALC est en caractères agrandis pour que ce soit facile à lire », explique Caroline. Tiré à 500 exemplaires, le livre est disponible sur le site mesmainsenor.com et auprès des libraires sur commande.



Les participants se sont réunis au cours de huit ateliers pour rédiger leur livre





« Tous ceux qui les ont accompagnés croyaient en eux »

Ce prix a surpris l’équipe et suscité une joie immense. « Cela nous a fait plaisir, on est content et fier pour l’association mais je suis surtout contente pour eux confie-t-elle, cela les met en valeur. La société ne s’imagine pas qu’on puisse écrire des livres avec et pour des déficients intellectuels. Cela montre que le livre est un vrai vecteur social et d’inclusion. » Un moment qui récompense des mois de travail.

« Tous ceux qui les ont accompagnés croyaient en eux relate-t-elle, on s’est adapté à chacun, certains ne parlent presque pas ou ne savent pas écrire. Peu importe, on a pris dans chacun ce qu’il avait à donner. On n’avait pas d’attente particulière, on n’est pas arrivé avec des idées préconçues. Je dirais qu’il faut être prêt à mettre ses certitudes à la poubelle. Il faut juste leur donner la parole.» Pour ses auteurs, c’est un rêve qui s’est réalisé.

Pour leur deuxième livre en cours d’écriture, le thème a été imposé, ce sera la beauté et l’hygiène. Le livre sera rédigé en français simplifié avec l’autrice Amandine Aujoux et Claire Gaudriot supervisera l’illustration. Quatre ateliers ont été organisés avec les mêmes volontaires et cinq sont prévus. « Ils ont été rapidement emballés par le thème, ce sera sous la forme d’un carnet secret de conseils autour d’une histoire, écrit en français simplifié et destiné finalement à tout le monde. »

Favoriser l’accès à la lecture au plus grand nombre

Débordante de projets, Caroline a lancé un appel de manuscrits en FALC pour favoriser le développement de livres adaptés aux déficients intellectuels. « Nous avons reçu vingt manuscrits de toute la France, certains des jeunes sont impliqués dans le jury. Trois prix seront décernés à la rentrée et le premier sera édité par l’association. »

L’édition d’un ouvrage représente un coût important pour l’association. Chacun nécessite dix heures de travail, soit un prix de revient de 120 € pour un prix de vente de 50 €. Le but est de favoriser l’accès à la lecture au plus grand nombre. La différence est financée par le mécénat et les donateurs. L’association lance un appel aux généreux donateurs pour poursuivre sa mission. « L’immeuble où nous sommes installés va être détruit, nous sommes à la recherche d’un local de 200 m² » conclut-elle.



Par Corinne Mérigaud

Crédit Photo : Mains en Or