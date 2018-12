Société | Le Village Emmaüs Lescar-Pau se dévoile dans « Parlons utopie »

28/11/2018 | Après avoir fait son cinéma dans le film « I feel good », le Village Emmaüs Lescar Pau se dévoile plus en profondeur dans le documentaire « Parlons utopie » projeté le 29 novembre à Pau

Après le bel éclairage fourni par « I feel good », la comédie de Benoît Delepine et Gustave Kerven, qui prend le Village Emmaüs Lescar Pau comme décor et même un peu plus, le documentaire « Parlons utopie » réalisé par Dominique Gautier amène cette fois le spectateur a véritablement entrer dans le village. Une immersion dans la vie quotidienne de ses plus de 150 habitants qu'ils soient compagnons, salariés, bénévoles ou responsables. Objectif : montrer ce qui se passe dans cette communauté qui vit (sans aucune aide ni subvention) avec pour seul moteur « l'engagement écologique, économique, politique et humanitaire » tout en proposant en parallèle le regard de politologues, sociologues, historiens, sur cette aventure utopique devenue réalité.

A l'image du Village Emmaüs Lescar-Pau, le documentaire « Parlons utopie » est un film militant. Le réalisateur Dominique Gautier le reconnaît volontiers ; le regard que pose le documentaire de 75 minutes sur cette micro société alternative qui se développe aux portes de Pau est « positif et bienveillant ». A l'entendre, il serait de toute façon difficile d'en être autrement. D'ailleurs c'est le Village qui a financé en grande partie le projet. Une collaboration entre le Village Emmaüs et le documentariste qui ne date pas d'hier. « Je connais bien le village et ceux qui l'investissent. Cela fait 6 ans que je réalise régulièrement des films courts sur des manifestations ou opérations particulières qui sont organisées ici. » Et si l'idée de monter un documentaire en long métrage plus généraliste lui trottait dans la tête depuis un moment, c'est bien la réalisation du film I Feel Good, qui a accéléré les choses. « Le film est une comédie et offre une vision fictionnelle sur le village. Avec notre documentaire, « Parlons utopie », l'ambition est de répondre aux questions que le public peut se poser sur le village, montrer ce qui se passe réellement, la vie quotidienne des compagnons et compagnes, salariés et responsables en leur donnant la parole. »



"Montrer que quelque chose d'autre est possible"

A ces témoignages en « interne », s'ajoute en parallèle les réflexions de sociologues, politologues, historiens ou encore élus locaux qui donnent leur point de vue sur le caractère alternatif du projet, que ce soit dans sa relation au travail, et à l'économie, à l'écologie ou encore à la culture. Des points de vue là encore bienveillants mais qui permettent de démontrer selon le documentariste « qu'à côté de la théorie, la pratique de cette utopie alternative est possible ». Pour Germain Sarhy, le responsable du village, ces regards croisés entre la parole des compagnons, souvent très fortes quant à leur propre dessein de vie, de travail et de vie en collectivité, et celles des chercheurs, c'est aussi « montrer que les rencontres que l'on a pu faire et l'ouverture que nous avons pu avoir, nous ont permis d'évoluer et de mettre en pratique toutes ses théories alternatives. Et inversement, les économistes et sociologues s'appuient sur ce qui se passe ici pour nourrir leur réflexion et avancer dans leur démarche intellectuelle ».

Au total, le responsable n'est pas peut fier de constater que le film est bien à l'image du Village militant, qui ne se contente pas d'être seulement ce qu'en voit ses visiteurs : un immense bric-à-brac. « Dans le documentaire, nous remettons pas mal de choses en cause. Ca peut surprendre qu'un groupe aille aussi loin dans l'engagement politique, environnemental, social et solidaire. Mais nous espérons aussi ainsi redonner envie aux gens de s'investir dans ce type de projet alternatif, c'est d'ailleurs notre premier but que de montrer que quelque chose d'autre est possible. On démontre qu'on peut avoir une originalité de démarche et d'engagement sans être marginal... »

Un appel aux associations, médiathèques, cinémas Arts et Essais

Mais, produit en dehors des circuits habituels, un autre combat attend le responsable du village et le documentariste : celui de la diffusion de leur film documentaire, même si une première projection est organisée au cinéma le Méliès à Pau ce vendredi 30 novembre à 20h. « Il nous faut trouver d'autres cinémas comme le Méliès, qui accepte de nous diffuser et de proposer à la suite un débat. Nous sommes tout prêts à la contradiction, et à être mis face à nos limites... Ce sont les apports extérieurs qui aident à réfléchir et à avancer », soutiennent les deux hommes. Pour une diffusion à plus large échelle, l'appel est donc lancé aux réseaux associatifs et militants, aux médiathèques et cinémas d'arts et essai des Pyrénées-Atlantiques, de la région et au-delà ! Autres options pour les particuliers: se procurer le DVD du documentaire (10€) directement auprès du village Emmaüs Lescar-Pau.

Bande annonce du documentaire "Parlons Utopie": https://www.youtube.com/watch?v=7lJq4B9r4JQ



Par Solène Méric

Crédit Photo : Aqui.fr