Société | Les commerçants de Limoges ont pignon sur rue avec « Shop in Limoges »

06/11/2020 |

« Shop in Limoges » la nouvelle place de marché des commerçants de Limoges est en ligne depuis hier et le téléphone ne cesse de sonner entre ceux qui veulent être référencés et ceux intéressés par la démarche qui dépasse largement les frontières de la Haute-Vienne. En quelques heures, plus de 10 000 connexions ont été enregistrées. Histoire d’un succès annoncé.

Les appels téléphoniques affluent du Bordelais, de la région lyonnaise, des Bouches-du-Rhône, des Yvelines, de la Corrèze et des principales communes du département. Avec la même question au bout des lèvres : comment avez -vous fait ? Littéralement pendus à leur portable, Jean-François Pailloux président de l’association Pignon sur Rue 87 lancée voilà deux ans et Caroline Fumeron, webmaster qui a développé le site « Shop in Limoges », renseignent chacun avec patience et bienveillance. Depuis l’annonce de cette initiative, les coups de téléphone et sollicitations ne cessent d’arriver au local de l’association situé 46 Avenue des Bénédictins à Limoges, à deux pas de la Chambre de commerce et d’industrie.



L’idée de ce site d’e-commerce est née voilà un an et demi mais la concrétisation a commencé plus tôt que prévu, dès le printemps suite au confinement alors que les gens avaient besoin de se ravitailler sans sortir de chez eux. « Il a fallu réagir très vite, en deux jours, j’ai créé le site et nous avons eu 800 commandes se souvient Caroline Fumeron, aujourd’hui on est passé à une autre étape en créant un supermarché virtuel sur lequel je travaille depuis six mois. Il devait sortir dans trois semaines mais avec ce nouveau confinement, cela a précipité les choses.»

Près de 50 commandes en quelques heures

Et le succès commence déjà à se faire sentir avec, ce matin, quarante-neuf commandes passées entre 6h et 10h30. « Comme je suis entrain de rentrer d’autres commerçants et produits, je n’ai pas eu le temps de regarder à nouveau » lance-t-elle. Une quarantaine de commerçants de Limoges sont donc présents sur « Shop in Limoges », des commerces qualifiés de non-essentiels comme les autres et environ 2 000 produits sont référencés. Le début d’une longue liste puisque quarante commerçants supplémentaires ont réservé leur espace de vente en ligne pour capter notamment une clientèle qui ne peut plus se déplacer dans leur magasin et permettre ainsi aux commerces subissant une fermeture administrative de continuer à travailler. Grâce au « click & collect », ils pourront écouler une partie de leur marchandise, une aubaine pour ceux qui réalisent une grosse partie de leur chiffre d’affaires au moment des fêtes de fin d’année. Dans les prochains jours, de nouveaux produits seront ajoutés pour compléter l’offre et proposer un large choix aux consommateurs de produits locaux, le critère pour être référencé sur le site. Nul besoin d’être adhérent à l’association, une modeste participation de 150 € est demandée et une commission de 7,5 % prélevée sur les ventes pour régler les frais de gestion du site.

Une vitrine virtuelle

On navigue sur le site de manière assez intuitive et on peut faire ses courses comme en vrai, en cliquant sur les rayons alimentation, boissons, jouets, librairie, droguerie, thés, cafés, décoration, prêt-à-porter, électroménager, produits éco-responsables… On peut commander des fleurs, des chocolats pour les fêtes, de la bière artisanale, des caissettes de bœuf, du poisson, des légumes, des produits secs en vrac…

Malgré ses trente-cinq ans d’expérience dans le commerce Jean-François Pailloux qui tient un magasin de thés et cafés est surpris par l’engouement même s’il pressentait que le site était attendu. « Nous avons comptabilisé plus de 10 000 visiteurs ce matin, on ne s’attendait pas à un tel succès aussi vite déclare-t-il, j’avais fait un rêve il y a dix jours où nous étions débordés, il ne faudrait pas que ce soit un rêve prémonitoire ! Nous avons réfléchi depuis des mois à ce qu’il manquait aux commerçants des petites villes et c’est ça, un site pour garder le lien avec leurs clients lorsqu’ils ne peuvent pas se déplacer, lorsqu’ils sont malades, fragiles ou comme confinés. Ils ne peuvent pas venir chez nous alors nous allons chez eux. L’organisation d’un système de vente virtuel, facile et peu cher, peut sauver les meubles face à la montée en puissance des GAFAM et à l’impact des hypermarchés situés en extérieur de Limoges alors que cela devient de plus en plus compliqué de venir en centre-ville. »

Une initiative à généraliser

Une dizaine de bénévoles sont sur le pied de guerre pour référencer les produits, réceptionner les produits, préparer les commandes et livrer. Les bonnes volontés se manifestent tous les jours pour proposer leur aide. « Des commerçants fermés sont prêts à venir, la Ville de Limoges réfléchit à la possibilité de nous prêter des véhicules pour les livraisons, le président de la CCI a mis une alternante à notre disposition pour mettre les produits en ligne énumère le président, j’ai le soutien du Préfet qui nous a rendu visite à midi et de ma banque le Crédit Agricole . »

L’association a auto-financé le site et la CCI a mis un véhicule à sa disposition. « Nous avons offert un accompagnement humain en la personne Méliha qui est en alternance chez nous et de deux ou trois personnes supplémentaires en cas de besoin pour lancer ce market place précise Pierre Massy, son président. L’activité commerciale doit continuer et notre job est de faciliter la vie des commerçants. Je souhaite que cette initiative se développe au niveau départemental, à Saint-Yrieix, à Saint-Léonard, à Bellac, à Eymoutiers, partout où les associations de commerçants sont demandeurs. » Jean-François Pailloux voit même plus loin puisque des besoins émergent aux quatre coins du pays.

Environ 2 000 produits sont déjà disponibles en ligne et quelques 3 000 autres le seront dans la semaine à venir. Après avoir commandé et payé en ligne (un seul paiement), il est possible de récupérer sa commande chez les commerçants ou à la conciergerie de l’association (46 Avenue des Bénédictins), mais aussi de se faire livrer en centre-ville de Limoges par « Vélo-Taxi » ou « Proxicourse » ou à 30 km contre frais de port.

En zone rurale aussi les commerçants commencent également à s’organiser. A Saint-Léonard de Noblat, l’association « AVEC » référence sur son nouveau site « click and collect » voscommercesavecsaintleonard87.fr des produits de commerçants miaulétous. Carole Pagès, sa présidente, a adressé une lettre à Emmanuel Macron pour défendre les commerces de proximité « lumières de nos villes et villages ».



Par Corinne Mérigaud

Crédit Photo : Corinne Mérigaud