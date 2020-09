Société | Le retour en classe des élèves périgourdins

01/09/2020 | Ce mardi, près de 60 000 élèves périgourdins ont retrouvé le chemin de l'école dans un contexte sanitaire particulier. Retour à la vie presque ordinaire.

Ils sont 30 645 dans le primaire, 28 711 dans les collèges et lycées du Périgord, près de 60 000 jeunes périgourdins ont effectué leur rentrée scolaire ce mardi 1er septembre. Les élèves étaient plutôt impatients de reprendre un rythme normal et de retrouver leurs copains, même impatience pour le monde enseignant. Malgré le contexte sanitaire inédit, cette rentrée est synonyme de retour à la normalité. Entre 5 et 10% des élèves en primaire et près de 30% au collège ne sont pas revenus en cours depuis mars. Soit une pause de près de six mois depuis le début du confinement.

"Les élèves sont présents, c'est la vie ordinaire qui reprend son cours", ainsi s'exprime Jacques Caillaut, l'Inspecteur d'Académie présent ce mardi matin, au collège des trois vallées de Vergt, un établissement rural situé en zone d'éducation prioritaire, qui accueille 375 élèves en cette rentrée dont 103 en sixième. Cette rentrée est donc synonyme de retour à la normalité. Certains élèves n'ont pas été en classe pendant près de six mois : on estime que c'est le cas pour 30 % des collégiens, et de fortes inquiétudes demeurent sur des nécessaires remises à niveau pour les lycéens d'enseignement professionnel. Les services départementaux de l'Education nationale ont minutieusement préparé ce retour au vu du contexte sanitaire inédit avec les collectivités, les mairies pour le premier degré et le Département pour les collèges.

"Il a fallu rassurer parents, enseignants et personnels. Anticiper," souligne Jacques Caillaut lors de sa conférence de presse de rentrée. Tous les adultes dans les écoles doivent porter un masque, tout comme les élèves à partir de l'âge de 11 ans. Le lavage des mains doit être régulier. La distanciation physique est recommandée mais n'est plus obligatoire quand cela n'est pas possible. Si un cas de coronavirus se déclare, un protocole sanitaire est prêt assure l’inspecteur d'académie. Jacques Caillaut n'exclut pas des fermetures de classes voire d'établissements si des cas de coronavirus sont détectés. "Les décisions seront prises en concertation avec l'Agence régionale de santé, l'Education nationale est désormais prête à assurer un enseignement à distance", affirme l´inspecteur.

Les enseignants ont beaucoup appris en matière de cours à distance pendant la période de confinement avec l'appui des référents numériques des établissements. Des dotations en ordinateurs ont été assurées par les collectivités, notamment par le Conseil départemental, à l'intention des élèves les plus fragiles ou dépourvus de matériels. "L'attention continuera d'être portée sur les élèves les plus en difficultés, notamment sur des remises à niveau nécessaires. Ce sont bien souvent ces enfants qui ne sont pas retournés en classe depuis le 17 mars, parce que leurs familles étaient les plus réticentes, " ajoute l'Inspecteur d'Académie.

Parmi les bonnes nouvelles, aucune fermeture de classe n'est intervenue dans les communes de moins de 5000 habitants et la Dordogne affiche un des taux d'encadrement avec 22 élèves pour un enseignant parmi les meilleurs de la Nouvelle-Aquitaine.

Masques et travaux dans les collèges

Ce mardi matin, Odile Imberty, principale du collège de Vergt, accueillait Jacques Caillaut et Germinal Peiro, le président du Conseil départemental. La Cheffe d'établissement a fait un premier point sur les mesures sanitaires mises en place et le coût supplémentaire. "Nous avons beaucoup travaillé avec les agents techniques du Département, sur le protocole. Ce matin, nous avons expliqué sur le port du masque et rassurer les parents. Le gel hydroalcoolique a un coût, une bonbonne revient à 400 euros, nous ne savons pas encore si elle durera un mois. Cela représente un budget de 4000 euros sur l'année scolaire." Sur le plan sanitaire, l'équipe hygiène et sécurité du conseil départemental vient en soutien à chaque équipe de collège en termes de conseils et de nettoyages des locaux. "Nous avons fait le choix de fournir à chacun 17 000 collégiens de Dordogne, deux masques lavables, pour diminuer le coût pour les familles, rappelle Germinal Peiro.

Chaque année, s'accompagne de son lot de travaux : en 2020, 6,3 millions d'euros ont été alloués pour les 38 collèges publics du département. Au cours des deux dernières années, le collège de Vert a subi une vaste opération de rénovation des locaux : durant les vacances de la Toussaint, la salle informatique sera rénovée. Le plus gros chantier en cours d'achèvement concerne le collège du Bugue avec la construction d'un gymnase, les travaux de construction d'un atelier, ainsi que l'isolation de façades de l'externat pour un montant de 3,4 millions d'euros. Les travaux devraient être réceptionnés en décembre.

Des nouveautés pour les élèves en situation de handicap

Mieux accompagner tous les élèves est une priorité de l'Education nationale. En Dordogne, on dénombre 1250 élèves en situation de handicap, qui sont accompagnés : ce chiffre est en constante progression. 725 accompagnants sont prévus pour eux cette année : des recrutements étaient toujours en cette semaine de rentrée. On note la création de trois postes d'enseignants référents (passage de 11 à 14) pour les enfants en situation de handicap, permettant ainsi de diminuer le nombre de dossiers suivis et d'assurer la coordination des pôles inclusifs d'accompagnement localisés (PIAL). Ils sont au nombre de 20 en Dordogne. Trois ULIS (Unités locales d'inclusion scolaire) ouvrent : deux aux collèges du Bugue et Anne Franck de Périgueux, et une au lycée Maine de Biran : la Dordogne compte désormais 54 Ulis dont 24 dans le second degré, concernant 616 élèves.

Pour les familles, un numéro numéro vert unique permet de joindre, grâce à un serveur interactif et selon le besoin, soit la cellule départementale, soit la cellule nationale Aide handicap École. Il s’agit du 0 805 805 110. Des réponses immédiates peuvent être apportées aux familles. Si les réponses nécessitent une recherche ou une prise d’information plus précise auprès de personnes qui connaissent la situation de l’élève, les familles sont alors rappelées.



Par Claude-Hélène Yvard

Crédit Photo : Claude-Hélène Yvard