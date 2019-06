Société | Course des Héros à Bordeaux pour les associations

14/06/2019 | La première édition de la Course des Héros se tiendra le 16 juin. Solidarité et convivialité de mise autour des causes défendues par les associations.

Pour la première fois, la Course des Héros s'invite à Bordeaux. C'est au parc du Burk de Mérignac, le dimanche 16 juin, à partir de 7h30, que plus d'un millier de participants sont attendus dans le but de favoriser les dons aux associations. Faciliter l'engagement en faveur des causes mais également développer le bien-être des salariés pour les entreprises qui y prennent part, tels sont les enjeux de cet événement où solidarité rime avec convivialité.

C'est la plateforme de crowdfunding Alavarum qui est à l'initiative de cette Course des Héros, une course festive et solidaire! Auparavant dédiée aux associations, la plateforme de collecte de dons décide en 2010 de se lancer dans ce projet collaboratif pour donner un peu plus de visibilité aux associations et à leurs combats. Le principe : une course, trois parcours, des équipes, une collecte de dons en parralèle et surtout la solidarité. Organisée depuis dix ans à Paris et huit ans à Lyon, c'est suite aux demandes des associations que la première édition se tiendra cette année en terres bordelaises, à Mérignac, le dimanche 16 juin.

Auriane Jouve, responsable communication d'Alvarum s'en félicite, "c'est une vraie volonté des gens qui étaient dans le secteur et qui connaissent la course, via leur siège social parisien par exemple, d'ouvrir un événement en région. Les associations qui sont présentes dans plusieurs villes trouvent un avantage à se montrer dans de nouveaux secteurs mais les plus petites qui n'ont pas autant de renommée peuvent également faire parler d'elles et collecter plus." Et pour certaines associations, l'événement représente à lui seul plus de 70 % de leur budget sur une année. L'ampleur que prend la Course des Héros dépasse les frontières de ces dernières puisque les entreprises, également invitées à participer dans le cadre de leur "team-building" (participation à des évenements pour la cohésion d'équipe), peuvent se greffer à une des causes déjà inscrite ou en inviter une nouvelle à participer. "La recherche médicale est la plus représentée mais ces dernières cotoient celles qui veulent permettre aux enfants d'aller à l'école par exemple. Les causes sont trés variées et les grandes comme les petites associations peuvent participer."

Une course fédératrice

Pour ce faire, une seule condition : collecter un minimum de 250 € pour valider l'inscription. Alvarum met alors à disposition une page de collecte sur leur plateforme et la récolte de dons se lance alors sur les réseaux sociaux. La course offre de ce fait une visibilité non négligeable pour certaines assocations qui profitent alors de l'événement pour parler de leur cause. Plusieurs parcours ouverts à tous sont alors possibles pour soutenir l'association sur le terrain : 2 km marche, 6 km course ou marche et 10 km course. Après acquitement des frais de dossard, les participants peuvent se rallier à n'importe quelle cause mais également demander l'inscription d'une association "pas encore inscrite". Les entreprises souhaitant établir une cohésion de groupe par ce biais rallient également la cause de leur choix. Possibilité est également donnée aux associations d'avoir un stand. "Quand les entreprises courent pour une association, elles ne sont pas forcément en lien et sur les stands c'est parfois la seule occasion où les deux peuvent se rencontrer et échanger. Le lien se crée alors et peut mener à une collaboration plus étroite", détaille Auriane Jouve.

Des dons héroïques

Plus de 8 000 participants sont attendus à Paris, 2 500 à Lyon et plus d'un millier à Bordeaux autour des 200 bénévoles présents pour faire vivre le circuit. Avec plus de 2,5 millions d'euros versés chaque année, le podium de la dernière édition est "impressionnant" : 95 000 € pour l'Association Française du Syndrome de Rett, 77 000 € pour l'association Laurette Fugain qui lutte contre la leucémie et 71 000 € pour l'Association Française de la Maladie de Fanconi. Au total, plus de 15 millions d'€ de dons ont été collectés pour plus de 450 associations depuis sa création en 2010. Organisée dans des îlots de verdure au sein des villes, la Course des Héros se veut conviviale et festive à l'approche de l'été. Petits et grands, sportifs ou non, associations et entreprises mais également échauffement collectif, chorégraphies, concerts et déguisements seront de la partie le 16 juin à Lyon et Bordeaux et le 23 à Paris. Rendez-vous donc au Bois du Burck de Mérignac dès 7h30 pour les animations sur le village. Les départs en décalé des courses débuteront à 9h30 et les remises des prix se tiendront dès 11h30 pour laisser place, à partir de midi, aux animations.



Par Sabine Taverdet

Crédit Photo : alvarum