18/03/20 : Ce mardi 17 mars, après consultation du comité de pilotage et en accord avec les co-organisateurs de l'agence Côte Ouest, le Bureau du Comité Directeur de la Villa Primrose a tranché : l'édition 2020 du BNP Paribas Primrose n'aura pas lieu.

17/03/20 : Niort : l'entreprise Safran a choisi de fermer ses portes aujourd'hui pour 4 jours de décontamination. Les salariés restent en télétravail ou en chômage technique durant 15 jours.

17/03/20 : Coronavirus. Une quinzaine de collèges girondins accueille actuellement 45 collégiens pris en charge par les équipes éducatives. Des enfants de personnels soignants.

17/03/20 : Ile-de-Ré : avec un trafic réduit et ses agents confinés chez eux, le pont est passé en libre accès pour permettre la circulation des véhicules disposant de l'attestation de déplacement dérogatoire obligatoire.

17/03/20 : Toutes les enquêtes publiques et autres procédures de consultation du public en mairie organisées par l’État en Gironde sont suspendues jusqu’à nouvel ordre. Les commissaires-enquêteurs n’assureront plus les permanences dans les mairies concernées.

17/03/20 : Suite aux dernières mesures de confinement liées à la lutte contre le Covid-19, les accueils physiques des services du Département des Landes sont fermés jusqu’à nouvel ordre. Pour toutes demandes: 0558054040 ou le formulaire contact sur landes.fr

16/03/20 : Municipales Dordogne : Qualifiée pour le second tour, avec 10,90% des voix, Hélène Gauthier, à la tête de la liste Bergerac simplement, ne cachait pas sa "déception", dimanche. La candidate annonce qu’elle ne se maintiendra pas en cas de second tour.

16/03/20 : En Dordogne, la Maison 24 suspend ses distributions de colis alimentaires. L’association n’est plus en mesure, faute de masques et de solution hydroalcoolique de poursuivre sa mission tout en protégeant ses bénévoles et ses 700 bénéficiaires.

16/03/20 : Fermeture du Pont d'Aquitaine et des chaussées autoroutières entre les échangeurs 1 et 5 à partir de ce soir (16 mars) 21h jusqu'à demain (17 mars) 6h pour cause de travaux d'entretien.

16/03/20 : Municipales Dordogne :la liste Renovons Périgueux avec Michel Moyrand arrive en en quatrième position avec 13,7% des voix. L'ancien maire annonce qu'il ne sera pas présent au 2e tour ; il indique que l'aventure s'arrête là sans regrets.

16/03/20 : Ce dimanche, deux octogénaires qui étaient hospitalisés en Gironde et dans la Vienne, déclarés positifs au Covid19, sont décédés. La veille, 19 nouveaux cas avaient été confirmés en région Nouvelle-Aquitaine par l'Agence Régionale de Santé.

16/03/20 : A Périgueux, le maire Antoine Audi est en difficulté : il est en tête avec seulement 19,16 % des voix et devance Delphine Labails (PS) qui recueille 17,37 % des voix. Patrick Palem (LREM) est troisième. Cinq listes peuvent se maintenir au second tour.