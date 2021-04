Société | Les investissements se poursuivent pour le ferroviaire en 2021

13/04/2021 | Début avril, SNCF Réseau et SNCF Gares et Connexions ont dévoilé les investissements prévus par les deux entreprises et leurs partenaires en 2021.

RER Métropolitain, travaux sur les lignes et dans les gares, le réseau ferroviaire néo-aquitain va encore faire l’objet de lourds investissements en 2021. 395 millions d’euros pour SNCF Réseau (325M€ en 2020) et 58 millions d’euros (24M€ en 2020) de SNCF Gares & Connexions vont ainsi être investis en 2021. Sans oublier côté Etat et Région, les annonces d'investissements lourds et de plus long terme en matière de régénération des petites lignes.

Les deux filiales de la SNCF ont poursuivi leurs activité malgré la crise sanitaire. Si SNCF Gares & Connexions a profité de 2020 pour se réorganiser en interne, l’activité s’est néanmoins poursuivie, à un niveau particulièrement élevé pour SNCF Réseau si l’on en croit Jean-Luc Gary, directeur territorial de SNCF Réseau Nouvelle-Aquitaine. « Malgré la crise, quasiment toute la production (85%) programmée a été réalisée », avance-t-il. Parmi les chantiers les plus attendus de 2020, celui de la ligne Nexon – Saint-Yrieix (87) a repris dès la fin mars pour une reprise du trafic en juin 2020.

Pour ce qui est des travaux à venir, SNCF Réseau table sur un investissement avoisinant les 400 millions d’euros. « Les efforts pour régénérer et préparer le réseau de demain se poursuivent », précise Jean-Luc Gary. Ainsi, l'entreprise dédie 235 millons d'euros (financés à 100% par SNCF Réseau) aux travaux de plusieurs grandes lignes à l’image de Talence-Bassin d’Arcachon (80M€) ou Limoges-Salon La Tour (55,4M€).

La part restante, 160 millions d'euros, concerne de plus petites lignes, dites de « desserte fine du territoire ». Ces chantiers vont être co-financés avec l'État et la Région, à l'image de la ligne Angoulême-Beillant (30M€) ou encore Périgueux-Agen et Périgueux-Brive (2,6 et 2,2M€). Les financements État-Région interviennent dans le cadre du protocole d'accord 2020-2032 sur l'avenir des lignes ferroviaires de desserte fine du territoire, adopté en assemblée plénière par la Région le 2 avril dernier. Ce contrat met un milliard et demi d'euros sur la table sur douze ans pour revitaliser ces lignes régionales, dont 930 millions d'euros (62%) du Conseil Régional.



Enfin, la maintenance « classique » du réseau ferroviaire néo-aquitain représente un investissement de 175 millions d'euros en 2021, entièrement pris en charge par SNCF Réseau.

RER : début du chantier de la halte du Bouscat fin 2021

Côté RER Métropolitain (Libourne-Arcachon sans rupture de charge à Bordeaux Saint-Jean), la desserte va être renforcée par 46 trains supplémentaires et les travaux de la halte du Bouscat Sainte-Germaine, portés par SNCF Gares & Connexions, vont démarrer à la fin de l’année 2021. Par ailleurs, des études sont en cours pour la réouverture de la halte de la Médoquine, à Talence, prévue pour 2024 ou 2025.





Sur le reste du champ d’action de SNCF Gares & Connexions, l’entreprise travaille à la création de pôles d’échange multimodaux. Des études sont en cours pour en implanter à Libourne et Biarritz, tandis que les travaux des pôles multimodaux des gares de Hendaye, Périgueux et La Rochelle notamment se poursuivent. La filiale de la SNCF a également lancé des études pour (r)ouvrir les haltes de Marsac (23) et de La Couronne (16) d’ici 2022.

L'info en plus :

Le 13 avril, le ministère des Transport annonce que les travaux de mise en accessibilité aux personnes à mobilités réduite de la Gare Bordeaux Saint-Jean vont bénéficier d'une nouvelle aide de l'État (4,7 millions d'euros) dans le cadre du plan France Relance. Ainsi l'appui de l'État dans ce chantier représente 15,7 millions d'euros (34,3 millions au total).



Par Yoan Denéchau

Crédit Photo : Archives Anne-Lise Durif