Un atelier de valorisation du bois à Mailhac-sur-Benaize (87)

L’association Maximum basée à Mailhac-sur-Benaize en Haute-Vienne a décidé de s’équiper d’un atelier de valorisation du bois destiné à la rénovation de mobiliers ainsi qu’à la réalisation de mobiliers d’extérieur en utilisant des bois de récupération. Cet atelier s’inscrit dans le projet de l’association qui souhaite amener de nouvelles activités avec notamment plus de tri et de valorisation des ressources. Pour faire fonctionner cet atelier, l’association a fait appel à 2 menuisiers professionnels et 3 à 5 personnes non qualifiées.