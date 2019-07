Société | Les personnels de cuisine des lycées sensibilisés au gaspillage alimentaire

05/07/2019 | La journée de sensibilisation contre le gaspillage alimentaire dans les lycées a été suivie par une trentaine de personnels.

Lancé en janvier 2018 par la Région, le plan de lutte contre le gaspillage alimentaire dans les lycées vise à réduire de 30% les bio-déchets d'ici 2021. Une journée d'information a été organisée le 4 juillet simultanément au Lycée agricole des Vaseix à Verneuil-sur-Vienne (Haute-Vienne) et au Lycée Haroun Tazieff à Saint-Paul-les-dax (Landes) pour sensibiliser le personnel de restauration.

Quatre ateliers de sensibilisation étaient au menu de cette troisième journée d'information sur la lutte contre le gaspillage alimentaire suivie par une trentaine de participants au lycée des Vaseix. Ces derniers ont pu également découvrir les quatre modules proposés dans le cadre du plan de formation des acteurs de la restauration collective des lycées. « Vous êtes aujourd'hui la dernière vague à bénéficier de cette sensibilisation a précisé Soraya Ammouche, conseillère régionale déléguée à la lutte contre le gaspillage alimentaire car nous avons quasiment réussi à avoir 100% des lycées dans cette démarche. Ce plan qui est une première en France est intéressant car il valorise votre travail auprès de vos partenaires tout en proposant la même formation aux équipes qui s'adresse aux chefs de cuisine, cuisiniers, chefs d'établissements, infirmières scolaires et gestionnaires. »

296 lycées en 2020

Depuis septembre dernier, quatre-vingt dix huit lycées publics répartis sur onze territoires de Nouvelle-Aquitaine sont mobilisés dans ce plan d'action visant à réduire de 30% les déchets et à renforcer à hauteur de 60% les approvisionnements en produits locaux et de qualité dont 20% issus de l'agriculture biologique. Quatre-vingt dix établissements les rejoindront à la rentrée et 296 lycées seront concernés à terme en 2020.

Pour atteindre ces objectifs, les équipes de cuisines doivent se former en suivant quatre modules en l'occurence, "valoriser sa cuisine/saveur et plaisir" (3 jours de formation, 13 sessions organisées), "savoir communiquer" (2 jours, 13 sessions), "mettre en place un plan de lutte contre le gaspillage alimentaire (2 jours, sessions à Brive en octobre et à Limoges en 2020) et "développer un approvisionnement local, bio et de qualité" (2 jours, dès 2020). "Ce plan triennal de formation propose une montée en compétences des personnels de restauration dans un secteur d'avenir" assure Nadia Boutaleb, chef du service formation et accompagnement à la Région. Dans cette démarche, les lycées participeront, le 15 octobre, à la journée de solidarité alimentaire pour les 35 ans des Banques Alimentaires, une partie des recettes étant reversée à l'association.



Par Corinne Mérigaud

Crédit Photo : Corinne Mérigaud