| Bardos (64) la boulangerie se maintient et se développe

A Bardos (64) la boulangerie Ogi Arte a été reprise en 2017 et continue de proposer des produits de qualité fabriqués selon un procédé artisanal. Sans concurrent dans le village elle a un fort potentiel de développement. Pour cela il lui faut accroitre et optimiser ses outils de productions: investir dans un nouveau four avec de meilleures performances énergétiques et de nouveaux équipements pour dynamiser la vente en terrasse, mettre en valeur les produits et les proposer à la vente 24h/24. Un projet réalisable avec la récente obtention d'une aide régionale en faveur de la transmission-reprise des TPE.