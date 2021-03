Société | Covid-19 : le vaccin se rend au plus près des habitants du Libournais

11/03/2021 | Premier arrêt pour le « Vaccibus » de l’agglomération libournaise ce jeudi, à Lapouyade, avant de desservir d’autres communes rurales de la Cali.

En plus des centres de vaccinations du centre hospitalier Robert Boulin et du Boulevard Quinault à Libourne, la Communauté d’agglomération du Libournais dispose désormais de son « Vaccibus ». Le centre de vaccination mobile se rendra dans 28 communes du territoire, les plus rurales, en quatre semaines, histoire de pouvoir vacciner les plus de 75 ans sans qu’ils aient à se déplacer à Libourne. Premier arrêt à Lapouyade ce jeudi matin, où une quarantaine d’habitants volontaires ont pu se faire vacciner sur la journée.

L’agglomération libournaise (Cali) s’est doté d’un véritable laboratoire mobile, pour reprendre une expression chère à son Président, Philippe Buisson. En effet, avec le concours du centre hospitalier de Libourne, de l’Agence Régionale de Santé et de Transdev, opérateur du réseau de transport territorial, la Cali a lancé le Vaccibus. L’idée : vacciner les plus de 75 ans habitant les communes les plus éloignées de Libourne en se rendant directement sur place. Au total, le Vaccibus desservira 28 communes pendant quatre semaines, avant de refaire son circuit, à partir du mois d’avril, pour la seconde dose du vaccin.



La première escale du Vaccibus est à Lapouyade, pour le plaisir de son édile, Hélène Estrade. « Cette initiative itinérante est une bonne chose pour nos ainé.e.s. Ils auraient eu des difficultés pour se rendre dans les deux centres de vaccinations de Libourne [situés à l’Hôpital Robert Boulin et dans le gymnase Jean Mamère, NDLR] », affirme-t-elle. En effet, outre la barrière géographique – il faut une trentaine de minutes en voiture pour relier les deux villes – la fracture numérique vient compliquer la prise de rendez-vous. « Dans des villages comme le nôtre, les seniors n’ont pas forcément d’accès internet, ce qui les empêche de prendre rendez-vous sur Doctolib ou le site de la Cali », reprend Hélène Estrade.

Objectif 200 personnes vaccinées par semaine

Au total, 42 personnes doivent se faire vacciner à Lapouyade ce jeudi. C’est la Mairie qui organise directement les rendez-vous, « l’avantage d’être un petit village c’est qu’on connaît tout le monde, on peut appeler directement les plus de 75 ans pour savoir s’ils veulent se faire vacciner », souligne Hélène Estrade. Dans les faits, les habitants se présentent avec leur carte vitale et doivent remplir un questionnaire avant de se faire vacciner. En sortant, on leur donne rendez-vous pour la seconde injection et les installe sous une tente pour se restaurer et se reposer. « C’est agréable de ne pas aller trop loin et ne pas attendre, d'autant plus quand on est accueillis par notre Maire », sourit un habitant fraîchement vacciné.

Après Lapouyade ce jeudi, le Vaccibus doit se rendre à Tizac-de-Lapouyade et Maransin le 12 mars, avant de rallier Tizac-de-Curton, au Sud de la Cali, le 15 mars. D’après Philippe Buisson, Président de la Cali, l’objectif est de vacciner 200 personnes par semaine, à compter du 15 mars. L’élu n’exclut pas de renforcer le service Vaccibus, au fur et à mesure de l’avancée de la campagne vaccinale française. « Plutôt que d’ouvrir d’autres centres fixes, autant déployer davantage de Vaccibus. Nous sommes déjà en discussion avec Transdev pour équiper un second véhicule », affirme Philippe Buisson. L’opérateur du réseau de transport libournais travaille à des démarches similaires ailleurs en Nouvelle-Aquitaine, notamment dans le Lot-et-Garonne, la Corrèze et la Charente.



Par Yoan Denéchau

Crédit Photo : YD