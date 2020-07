Société | Limoges : La Fondation EDF offre 40 ordinateurs au Chapeau magique

02/07/2020 |

Pour assurer la continuité éducative dans le contexte de crise sanitaire, dix-sept ordinateurs ont été remis, le 30 juin, à des élèves du quartier du val de L’Aurence Sud. Le Préfet de la Haute-Vienne a souhaité que la dotation de l’État de 26 772 € soit accompagnée par les entreprises locales signataires du pacte avec les quartiers. L’association « Le Chapeau magique » va être dotée de 40 ordinateurs, le premier a été remis à un élève.

C’est le premier à recevoir un ordinateur portable et il ne cachait pas sa joie sous son masque. Trente-neuf autres seront livrés la semaine prochaine à l’association « Le Chapeau magique » qui est aussi un centre social oeuvant depuis trente ans au Val de L’Aurence Sud. Ces ordinateurs seront mis à disposition d’élèves de primaire et de collégiens. Acteur reconnu en matière d'éducation populaire, l’association apporte des réponses aux besoins et attentes des habitants. Ses actions sont suivies par plusieurs centaines d’enfants. « Nous développons de nombreuses actions et animations en direction des 3 -14 ans, des familles et adultes, précise Laurent Couquet, le directeur, cela concerne les loisirs, l’accompagnement à la scolarité, les séjours vacances et sorties familles. Elles sont basées sur une démarche participative en associant les habitants ou en les accompagnant dans la réalisation de leurs projets. » La Fondation EDF soutient depuis plusieurs années « Le Chapeau magique » au travers d’un club citoyens qui s’adresse aux collégiens afin de les inscrire dans une démarche de découverte des métiers, des entreprises et de l’apprentissage de la citoyenneté.

Des vacances apprenantes

Pour lutter contre la fracture numérique, la Fondation EDF a investi 15.000 € afin de doter l’association de quarante ordinateurs. « Ils seront répartis dans cinq centres sociaux de Limoges et mis à disposition des familles sur nos sites selon leurs besoins pour accompagner le dispositif vacances apprenantes explique Laurent Couquet, ce qui permettra de s’initier à l’informatique, d’assurer la continuité éducative des enfants et de pratiquer des activités de renfort culturel. » Si des besoins émergent à la rentrée, des conventions de prêts individuels pourront être établies en concertation avec la Ville de Limoges, l’Education Nationale et d’autres associations. Quelques tablettes vont également être acquises pour les plus petits. « Nous allons poursuivre les contacts initiés avec la Fondation Orange pour étudier les possibilités de prise en charge de la connexion Internet de même qu’avec des entreprises locales pour la maintenance des ordinateurs ».

Les entreprises signataires du pacte avec les quartiers ont apporté leur contribution. « La solidarité fait partie de nos valeurs, a fortiori au travers de notre fondation assure Vincent Rivière, directeur EDF Limousin/Dordogne, nous menons des actions via le pacte de quartier, directement ou avec des associations comme le Chapeau magique afin d’être concrets et efficaces dans notre engagement solidaire. »



Par Corinne Merigaud

Crédit Photo : Préfecture de la Haute-Vienne