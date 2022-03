Société | Limoges : Le Secours Populaire aide les réfugiés ukrainiens en Roumanie

16/03/2022 | Une équipe de cinq personnes du Secours Populaire se rendra sur place pour les distributions.

Trente tonnes de produits de première nécessité vont être acheminées en Roumanie pour venir en aide aux réfugiés Ukrainiens. Un premier camion affrété par le Secours Populaire de la Haute-Vienne a pris la route hier pour rallier la région de Oradea située au nord-ouest de la Roumanie. Cette opération a été menée avec le soutien financier du Conseil départemental et de nombreux partenaires. Une équipe de cinq personnes part aujourd'hui mercredi 16 mars pour superviser les distributions.

Il planait ce mardi matin une atmosphère particulière devant les locaux du Secours Populaire de Limoges, une certaine satisfaction du devoir accompli face à la tragédie qui se joue en Ukraine et de l’inquiétude quant à l’avenir de cette guerre. Les bénévoles s’activaient sans relâche pour charger les trente tonnes de produits, majoritairement de première nécessité, destinées à venir en aide aux milliers d’Ukrainiens contraints de quitter leur pays.

Le choix de Oradea ne doit rien au hasard. « Nous avons une bénévole sur place qui a identifié un entrepôt pour stocker les marchandises, précise Thierry Mazabraud le directeur, cette ville accueille beaucoup de réfugiés, un centre de distribution a été installé à la mairie en lien avec les associations locales pour les distributions aux réfugiés. »

Des bénévoles partent pour assurer les distributions

Une équipe de cinq personnes du Secours Populaire de la Haute-Vienne accompagnera le poids lourd dans un minibus mis à disposition par Intermarché Ventadour de Limoges. Ils superviseront et participeront aux distributions tout en rencontrant les acteurs de la solidarité impliqués dans l’accueil des réfugiés. Les réfugiés vont bénéficier de produits d’hygiène, d’eau minérale, de lait UHT, produits bébés et couches, de papier toilette, denrées alimentaires, vaisselles à usage unique, peluches et jeux pour les enfants, de friandises, de linge de maison… Des vêtements chauds offerts par des particuliers ont également été collectés.



L’association des maires de la Haute-Vienne a participé, trente-cinq communes ont ainsi apporté les dons collectés. Des collégiens et des enfants ont également participé. « L’équipe du chantier d’insertion du Secours Populaire à Beaubreuil a trié et vérifié les vêtements collectés pour respecter la dignité des personnes qui les recevront ajoute-t-il. Ce chargement représente une valeur de 35 000 € avec des dons de nos partenaires Leclerc, Super U, Intermarché Ventadour, la laiterie Les Fayes et la Biscuiterie de l’abbaye ».

Un deuxième camion pour la Pologne

Pour l’association, ce premier camion représente un coût de 25 000 € puisque qu’elle a complété en achetant des produits à hauteur de 20 000 €. L’action a été soutenue par le Conseil départemental. « Nous partageons tous les engagements du Secours Populaire qui est un partenaire pour les plus démunis et ceux qui sont dans la peine comme ce peuple martyrisé a souligné Annick Morizio, la première vice-présidente. C’est un bel élan que nous avons vu sur le département pour répondre aux besoins et attentes des réfugiés. » Le Secours Populaire se prépare aussi à être aux côtés des Ukrainiens qui rejoindront la Haute-Vienne.

Un second camion sera affrété dans les prochains jours vers la Pologne, sur un site autorisé et sécurisé, dès que les contacts sur place seront finalisés. « L’idée est de stocker les marchandises dans des conditions satisfaisantes pour les remettre à des associations » assure-t-il. Le fonds d’urgence est toujours en place sachant que cette solidarité va s’inscrire dans la durée.

Les dons financiers sont à adresser par chèque au Secours populaire, 6 rue Fulton 87280 Limoges (préciser Ukraine) ou par carte bancaire sur www.spf87.org



