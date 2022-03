Société | Limoges : Les motardes en selle pour fêter la journée de la femme

08/03/2022 | Les organisatrices ont reconnu le circuit emprunté le 13 mars qui passera par le Pont du Dognon.

Ce sera une première en Haute-Vienne. Quatorze défilés sont prévus en France le 13 mars, un record pour la première association de motardes dans l’Hexagone, à l’occasion de la Journée internationale es droits des femmes. Limoges et Saint-Léonard de Noblat participeront à l’événement national « Toutes en moto » qui a vu le jour voilà douze ans. Le cortège partira dimanche à 14h de la concession Harley-Davidson en zone nord de Limoges pour rallier Saint-Léonard de Noblat par les routes touristiques.

Depuis douze ans, « Toutes en moto » fédère des motardes et motards autour de l’égalité des droits hommes-femmes, de la lutte contre les violences faites aux femmes, de la lutte contre la précarité, les injustices, la situation des femmes dans la rue et les inégalités sociales.

Malgré la pandémie, les antennes régionales ont réussi à maintenir leurs défilés festifs dans leur ville comme à Bordeaux (à 10h au Parc du Château à Cadaujac), Carcassonne, Clermont-Ferrand, Nîmes, Paris, Lyon ou Strasbourg. La journée internationale des droits des femmes est célébrée par l’association « Toutes en moto » dans une ambiance festive mais non moins engagée. Le cru 2022 s’annonce exceptionnel, avec quatorze villes unies sous le même étendard dont trois départements insulaires La Réunion, La Guadeloupe et la Corse. Pour l’occasion, les motos seront revêtues de rose et ornées de ballons siglés « Toutes en moto » et « Femmes solidaires ».

A Limoges, des volontaires passionnées organisent un défilé solidaire sous la bannière « Conduisons nos vies ». Le rendez-vous est fixé dimanche à 12 h sur le parking de la concession Harley-Davidson (food trucks) pour un départ à 14 h en direction de Saint-Léonard de Noblat.





47 km sur les routes de campagne

Ce défilé qui pourrait regrouper 200 à 400 motos suivant la météo a pour objectif de porter le message de «Toutes en moto » même si celui-ci a évolué depuis ses débuts. « Nous relaierons le slogan « Conduisons nos vies » explique Lynda l’une des organisatrices, au départ c’était de conduire sa moto comme on conduit sa vie, le message a évolué vers l’égalité hommes femmes et la lutte contre les violences envers les femmes."



Le convoi s’élancera de Limoges à 14 h pour un roulage de 47 km, dans le respect du code de la route, sur les routes de campagne traversant Les Bardys, Saint-Priest Taurion, Ambazac, Saint-Laurent-les-Eglises et le Châtenet-en-Dognon pour une arrivée place du Champ de foire à Saint-Léonard vers 15 h.

Cette initiative a pris forme en quelques semaines. « Nous avons vu cette manifestation sur les réseaux sociaux et on s'est dit que ce serait sympa de l’organiser à Limoges raconte Lynda, comme on s’est lancé tardivement, nous n’avons pas eu le temps de créer notre association. On dépend donc de l’association nationale mais l’idée est de créer rapidement la nôtre pour être plus indépendante. »

Une tombola au profit de trois associations

Lynda et Caroline avec l’aide de Laurent ont démarché des commerçants de la cité de la porcelaine, de Saint-Junien, de Saint-Yrieix et des autos-écoles pour collecter des lots afin de proposer une tombola. « Nous remettrons les profits de la tombola à nos trois associations partenaires, à savoir Wife, qui aide les femmes victimes de violences sur Saint-Léonard, l’AESSEL 87, une épicerie solidaire qui apporte un soutien aux étudiants et à laquelle nous offrirons en plus des produits d’hygiène pour lutter contre la précarité menstruelle, et le Centre de droit et d’information et de documentation sur les droits des enfants et des femmes. »

Les associations seront représentées au départ et à l’arrivée avec en plus France Victimes 87, invitée par Wife. Les participantes et le public pourront ainsi s’informer et adhérer. Les motards du club Miaulétou Biker Company prêteront mains fortes aux organisatrices ainsi que ceux de l'ESC 87 qui encadreront le défilé pour la sécurité de tous. Le tirage de la tombola aura lieu vers 16 h. Les motards sont les bienvenus à cette journée mais attention messieurs, journée de la femme oblige, les femmes ouvriront le cortège.



Par Corinne Mérigaud

Crédit Photo : Toutes en motos 87