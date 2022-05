Société | Logement : Soïkos, la nouvelle maison commune du Toit Girondin et de Mésolia

11/05/2022 | Soïkos entend faire évoluer son offre et son organisation pour accompagner les territoires dans la réponse aux enjeux sociétaux et environnementaux.

Le groupe TG, composé du Toit Girondin et du bailleur social Mésolia, change d’identité. Le 5 mai, Le groupe TG est officiellement devenu le groupe Soïkos. Avec ce changement, Soïkos entend faire évoluer son offre et son organisation, avec l’ambition d’accompagner les territoires dans la réponse aux enjeux sociétaux et environnementaux. Le nouveau nom du groupe est formé par la combinaison du SO de Sud-Ouest et du mot oikos, maison en grec ancien.

Soïkos se compose du Toit Girondin, Mésolia,et de deux nouvelles entités : Soïkos services (qui comprend une plateforme de services et ressources internes et externes, et dispositifs expérimentaux) et Soïkos accession (dédié à l'accession sociale). Présent en Nouvelle-Aquitaine et en Occitanie depuis plus de 50 ans par l’activité de Toit Girondin et Mésolia, le groupe Soïkos souhaite désormais se développer dans d’autres départements du territoire grand Sud-Ouest.

« La coopération est plus efficace que la concurrence »

Dans sa stratégie, Soïkos mettra en avant la coopération, comme c’était déjà le cas, notamment, avec Aquitanis. « Une forte conviction anime ce groupe : dans le domaine de l’habitat et des services liés à l’habitat, la coopération est bien plus efficace que la concurrence. Ce n’est pas qu’une formule c’est vraiment une stratégie, que le groupe entend développer sur le grand Sud-Ouest » affirme Jean-Michel Bedecarrax, président de Mésolia. Le groupe s’organise en architecture ouverte, dans le but de répondre aux besoins des collectivités et des habitants par « un éventail complet de solutions de logement et de services. »



Dans l’idée de répondre aux besoins, un service d’écoute téléphonique a été mis en place pour les locataires de Mésolia. Le service est ouvert 24h/24, et l’interlocuteur peut répondre « à toutes les questions » des locataires, « par exemple en matière de santé » illustreles responsables. Cette expérimentation par Mésolia, après 6 mois d’essai, pourrait être généralisée au sein du groupe. A l’attention des locataires souffrant de difficultés financières ou sociales, Soïkos ambitionne de mettre en place une réponse spécifique. Pour cela, un conseiller en économies sociales et familiales sera recruté. Par la suite, un service complet pourra être mis en place afin d’accompagner au mieux ces locataires.



Par Nolwenn Tournoux

Crédit Photo : Nolwenn Tournoux