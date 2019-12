Société | Lutter contre l’isolement grâce aux réveillons de la solidarité

19/12/2019 | En Nouvelle-Aquitaine, dix réveillons de la solidarité sont soutenus financièrement par la Fondation de France Sud-Ouest…

Depuis quelques semaines déjà, il fleure bon l’esprit de Noël... Chez soi, le sapin et pour certains la crèche, sont érigés afin de vivre pleinement cette période féérique. Une période qui rime souvent avec retrouvailles, fête de famille, cadeaux échangés. Pour d’autres, ce moment de fête leur fait davantage prendre conscience de leur solitude. Afin que tout un chacun profite pleinement de ce temps de partage, la Fondation de France accompagne cette année encore bon nombre de réveillons de la solidarité…

Depuis quinze ans maintenant, la Fondation de France soutient des réveillons de la solidarité portés par des associations. Pour le cru 2019, quatorze initiatives menées en Gironde, Charente, Charente-Maritime, Landes, Pyrénées-Atlantiques, Tarn-et-Garonne et Haute-Garonne sont aidées financièrement par la Fondation de France Sud-Ouest. « Nous constatons depuis quelque temps déjà que certains réveillons se tiennent la veille ou le jour même de Noël, précise Béatrice Bausse, déléguée générale de la Fondation de France Sud-Ouest⃰. Cela signifie que le regard sur l’autre change. Le souci de son voisin est prégnant. La solidarité et la générosité existent bien en France. Face à une situation compliquée la société se mobilise ! »







Participer

Ces quatorze initiatives ont répondu à un appel à projet lancé par la Fondation. 27 dossiers ont été déposés. 14 ont donc été retenus par le jury. « Nous avons privilégié les réveillons où les accueillis sont acteurs de leur soirée. Nous partons du principe que tous possèdent un savoir-faire qu’ils peuvent mettre au service des autres. Ainsi, certains vont se mettre en cuisine, d’autres jouer d’un instrument de musique, d’autres encore faire le service en salle ». Une participation symbolique qui signifie que tous ont contribué à la réussite de cet événement et, à la fin de la soirée, la différence entre bénévoles et personnes accueillies n’est plus palpable. « Notre priorité également est la mixité. Ces réveillons accueillent tout le monde, nous ne restons pas dans l’entre-soi. L’ouverture est vraiment primordiale. » Il n’est pas rare donc que les CCAS en lien avec d’autres associations de quartier organisent leur réveillon. « Ces structures sont ancrées dans les territoires, elles sont impliquées, elles sont connues, reconnues et connaissent les habitants qui les entourent. »







Innover

La Fondation de France est exigeante également sur le côté innovation. « Afin de ne pas proposer tous les ans le même genre de réveillons, nous demandons aux porteurs de projet d’innover, de proposer des animations ». A Braud Saint-Louis, en Gironde, par exemple, le 3 janvier, en marge du repas, des scénettes théâtralisées et des initiations aux danses de salon seront proposées. Egalement à Jonzac, en Charente-Maritime, le 24 décembre, l’association La Porte Ouverte organisera un déjeuner spectacle pour les personnes isolées des alentours ainsi que les adhérents atteints de troubles psychiques des différents Groupes d’Entraide Mutuelle du département. Et à Morcenx dans les Landes, le 31 décembre, l’association Caminante proposera un repas festif suivi d’une soirée dansante pour une centaine de personnes en situation de handicap mental et psychique vivant en établissement, en maisons relais ou à domicile, souvent isolées et en carence de liens sociaux. Chacun de ces réveillons est donc aidé entre 1 000 et 3 200€ selon les besoins. « Nous ne demandons pas de justificatifs. En revanche, nous attendons un bilan de l’événement. Mais notre relation est fondée avant tout sur la confiance. »







Listing des Réveillons de la Solidarité en Nouvelle-Aquitaine

Le Pôle social Ravezies : vendredi 20 décembre (après-midi et soirée)

Bordeaux (33 – Gironde) Regroupant 3 associations : le diaconat de Bordeaux, la Halte 33 et les Restos du cœur, le pôle social Ravezies propose une nouvelle édition du projet « 1,2,3 Noël ».

La Chataigneraie : mardi 31 décembre (soirée)

Pessac (33 – Gironde) Le collectif d'habitants des Globe Trotteurs intégré à l'association la Chataigneraie de Pessac organise pour la première fois le réveillon « Musique en couleurs ». La centaine de participants est engagée dans l'organisation. Une équipe de médiateurs avec les jeunes du quartier interviendra pour permettre à tous de vivre ensemble.

La Ruche - Espace de Vie Sociale du centre-ville de Saint-Médard-en-Jalles : mardi 31 décembre (soirée)

Saint-Médard-en-Jalles (33 – Gironde) Organisé par des adhérents de la Ruche, par des personnes orientées par le Centre Communal d'Action Sociale (CCAS) mais aussi par le les associations caritatives du territoire ce réveillon accueillera près de 80 personnes seules ou en situation de précarité.

Les Champs du possible : vendredi 3 janvier (soirée)

Braud Saint Louis (33 – Gironde) Fort du succès rencontré l’année dernière avec le réveillon solidaire organisé à Etauliers, (sous la direction de l'association Oxygène) l’association Les Champs du possible, en collaboration avec le CIAS de la Communauté de Communes a souhaité réitérer l'expérience de la rencontre, du partage et de la convivialité. Pour cette nouvelle édition, une centaine de participants sont attendus à Braud Saint Louis pour un repas festif sera accompagné d'animations théâtralisées et d'initiation aux danses de salon.

Le Centre social culturel et sportif Effervescentre : mardi 31 décembre (soirée)

Roullet Saint Estèphe (16 – Charente) Le « Rêv'Eillon Solidaire » est le fruit d’une action qui s'inscrit dans le cadre d'un projet global basé sur la solidarité, l'entraide et le maintien d'un lien social.

Collectif d'associations Ré-Clé-Ré : vendredi 27 décembre (midi)

Ile de Ré (17 – Charente-Maritime) Reconnue Espace de Vie Sociale, le collectif Ré-Clé-Ré réalise de nombreuses animations et accompagnement social. Pour la deuxième année consécutive, elle organise, avec la contribution de ses bénéficiaires, un repas festif le 27 décembre à 12h30 à Bois Plage en Ré.

La Porte Ouverte : mardi 24 décembre (midi)

Jonzac (17 – Charente-Maritime) L’association La Porte Ouverte organisera un déjeuner spectacle pour les personnes isolées de Jonzac et de ses alentours, ainsi que les adhérents – atteints de troubles psychiques – des différents Groupe d’Entraide Mutuelle (GEM) de la Charente-Maritime.



Le Centre social et culturel Vent des Iles : mardi 24 décembre (soir)

La Rochelle (17 – Charente-Maritime) Agissant sur trois quartiers rochelais, Laleu, la Pallice et la Rossignolette, le centre social a souhaité réunir les bénéficiaires autour d’un réveillon solidaire « Pour les Fêtes, Tous en Fête ».

Caminante : mardi 31 décembre (soir)

Morcenx (40 – Landes) L’association Caminante organise un repas festif suivi d’une soirée dansante pour une centaine de personnes en situation de handicap mental et psychique, vivant en établissement, en maison relais ou à domicile, souvent isolés et en carence de liens sociaux.

Collectif d’associations de Biarritz : samedi 28 décembre (journée et soirée)

Biarritz (64- Pyrénées-Atlantiques) Pour les fêtes de fin d’année, le Centre Social Maria Pia, l’épicerie Solidaire El Garri, la Maison d'enfants St Vincent de Paul et l'Accorderie se mobilisent pour épauler des personnes seules qui souhaitent organiser cette journée dans un esprit de rencontres et de convivialité.



⃰La Fondation de France est reconnue d’utilité publique depuis 50 ans. Abritant plus de 800 structures, elles ne fonctionnent qu’avec des fonds privés et ses champs d’action sont très vastes. Ils regroupent tout ce qui touche l’individu (santé, développement local, culture, environnement, éducation…) La Fondation de France Sud-Ouest couvre 15 départements de la Charente-Maritime à l’Ariège en passant par l’Aveyron et les Pyrénées-Atlantiques.



Par Sybille Rousseau

Crédit Photo : DR