Société | Lutter contre le décrochage scolaire grâce aux jeux vidéo

11/07/2019 | 220 collégiens et lycéens lot-et-garonnais ont travaillé pendant six mois à la création de jeux vidéo dans le cadre d’un projet de lutte contre le décrochage scolaire.

Première édition du Festival de l'Education du Futur organisé par l’association franco-québécoise Fusion Jeunesse, Ubisoft et la Région Nouvelle-Aquitaine le 20 juin dernier à Tonneins (47). Cet événement est l'aboutissement du projet pédagogique inédit en France de création de jeux vidéo, au sein de neuf collèges et lycées lot-et-garonnais entre février et juin dernier. L’objectif était de lutter contre le décrochage scolaire et faciliter l’orientation des élèves. 42 jeux vidéo ont ainsi été conçus et présentés lors de cet événement par les 220 élèves impliqués dans ce projet. Les résultats sont édifiants…

« Je rêve de faire des conseils de classe comme ça toute ma vie ! » Ce cri du cœur vient de Sylvie Scantamburlo, la principale du collège Lucien Sigala de Duras. Pendant six mois des élèves de 4ème de son établissement scolaire ont travaillé à la création de jeux vidéo en lien avec Ubisoft et l’association franco-québécoise Fusion Jeunesse en mettant en œuvre des compétences technologique, artistique, scientifique et humaine. « Ces derniers mois, j’ai assisté à des séances d’accompagnement par l’équipe de Fusion Jeunesse où les jeunes, très motivés, abordaient sans s’en rendre véritablement compte les lois de la physique afin d’éviter la chute d’un de leurs personnages. J’étais subjuguée ! », confie Sylvie Scantamburlo. Cette dernière en est certaine, cette méthode d’apprentissage par le ludique a permis aux élèves d’acquérir des connaissances durables mais aussi de créer une véritable cohésion de groupes élèves-enseignants.



17 prix et 3 coups de cœur

Au-delà de l’apprentissage, les jeunes ont pu montrer leur production et « ainsi avoir la reconnaissance de professionnels du secteur ». En effet, lors du Festival de l'Education du Futur organisé par l’association franco-québécoise Fusion Jeunesse, Ubisoft et la Région Nouvelle-Aquitaine qui s’est tenu le 20 juin dernier à Tonneins, 220 jeunes de 12 à 17 ans ont présenté leurs 42 jeux vidéo devant un jury composé de plusieurs personnalités : 10 spécialistes des jeux vidéo issus d’ Ubisoft, le maire de Tonneins, Dante Rinaudo, des représentants de la Région, du Ministère de l’Éducation, du Conseil départemental, du Rectorat et du Campus numérique d’Agen. Afin de convaincre le jury, les élèves ont eu cinq minutes pour faire une courte présentation de leur projet. A l’issue de ces discours, dix-sept prix ont été remis ainsi que trois coups de cœur. Les élèves du collège de Sylvie Scantamburlo ont remporté deux prix dont celui de l’histoire inspirante ainsi que le coup de cœur des partenaires. Chaque équipe gagnante est repartie avec un trophée conçu par les artisans de la région, Patrick Duval et son équipe de Simon Design.



Un parterre de personnalités pour saluer ces créateurs en herbe

« Mission accomplie ! » Gabriel Bran Lopez, le fondateur de Fusion Jeunesse, n’a de cesse de répéter cette phrase symbolisant toute la réussite de ce programme. « J’ai vu des enseignants émus, des mentors fiers de leurs stagiaires, des étincelles dans les yeux qui en disent long sur ce succès ! » Fusion Jeunesse est une association franco-québécoise qui contribue à la persévérance scolaire, à l'employabilité, à l'orientation et à l'engagement civique des jeunes en implantant des projets d'apprentissage expérientiel innovants qui créent des liens continus entre les milieux scolaires et les professionnels. « L’association met un point d’honneur à former les jeunes en communication, à développer leur créativité, ce sont des compétences capitales pour nous. » La réussite vient également dans le fait que lors de ce premier festival, élus régional et départemental, député, maire, représentant du ministère et du rectorat, « tous ont fait le déplacement et pas seulement pour la photo ! Tous ces partenaires sont restés pendant cinq heures pour assister à la présentation des créations des jeunes. Ils auraient pu refuser, annuler leur présence, et non ils ont tous répondu présent et se sont fortement intéressés à notre programme. » Ce projet pilote ayant été très concluant, sa reconduction sera effective dès septembre prochain dans 15 à 20 établissements de Nouvelle-Aquitaine et sera également lancé dans d'autres régions de France.



Par Sybille Rousseau

Crédit Photo : Fusion Jeunesse