Société | Michel Serres s’en est allé

02/06/2019 | A 88 ans, le philosophe et historien a tiré sa révérence. Depuis, une pluie d'hommages déferle sur la toile...

C’était un homme qui aimait les Belles Lettres. Et il avait l’art de se mettre à la portée de tous pour transmettre sa passion. Michel Serres, philosophe et historien, élu à l'Académie française en 1990 s’est éteint à l’âge de 88 ans le 1er juin en fin de journée. Depuis les hommages pleuvent de toutes parts sur la toile. Les Lot-et-Garonnais, élus et citoyens expriment leur tristesse.

Ce philosophe nous laisse un héritage considérable. Auteur de dizaines d’ouvrages nourrissant notre intellect, son dernier opus venait de paraître en février dernier « Morales espiègles » aux éditions Le Pommier. Du reste, voici ces quelques mots rédigés à l’occasion des vingt ans de sa maison d’édition.

« Pour chanter les vingt ans du Pommier, mon éditrice me demanda d’écrire quelques lignes. Les voici. Pour une fois, j’y entre en morale, comme en terre nouvelle et inconnue, sur la pointe des pieds. On disait jadis de l’Arlequin de mes rêves, bienheureux comédien de l’art, qu’il corrigeait les mœurs en riant. Devenu arrière-grand-père, son disciple a, de même, le devoir sacré de raconter des histoires à ses petits descendants en leur enseignant à faire des grimaces narquoises. Parvenus ensemble à l’âge espiègle, j’en profite pour leur dire de l’humain en pouffant de rire. » Michel Serres. Ces quelques mots qui « expriment toute la sagesse bienveillante d’un penseur soucieux des jeunes générations. Un éloge de l’humilité et de l’espièglerie qui fait du bien en ces temps bousculés ! », pour cette maison d’édition.



Hommages lot-et-garonnais

C’est le Lot-et-Garonne qui l’avait vu naître le 1er septembre 1930. Et c’est ce même Lot-et-Garonne qui lui rend un vibrant hommage quelques heures après son dernier souffle. Sur les réseaux sociaux, élus et citoyens font part de leur tristesse. Morceaux choisis :



Sophie Borderie, présidente du Conseil départemental de Lot-et-Garonne « C’est avec une profonde tristesse que j’ai appris le décès de Michel Serres, grande figure intellectuelle de notre pays. Marin, professeur, écrivain et philosophe, membre de l’Académie Française, Michel Serres n’a pas eu une, mais 10 vies qu’il a constamment partagées et consacrées à éveiller, éduquer, émanciper. Amoureux des mots, optimiste de nature, il s’est passionné pour toutes les formes du savoir, scientifique comme littéraire, anticipant les bouleversements liés aux nouvelles technologies de la communication qu’il analysait notamment dans son célèbre ouvrage « Petite poucette ». Auteur de près de 80 ouvrages, lauréat du prix Médicis, la pensée de ce Lot-et-Garonnais né à Agen, viscéralement attaché « à Garonne » et à ses racines paysannes, aura profondément marqué notre siècle. Michel Serres, qui animait depuis 14 ans la chronique dominicale "Le sens de l'info" sur France Info, nous rappelait constamment avec justesse, simplicité et conviction combien l’Homme était lié à la nature et combien il devait vivre en harmonie avec elle. En mon nom, en celui de l’Assemblée départementale mais également au nom de tous les Lot-et-Garonnais, j’adresse mes sincères condoléances à sa famille et à ses proches. »



Jean Dionis du Séjour, maire d'Agen« Je me rappelle les balades en bord de Garonne aux côtés de Michel. Ce dernier me disait alors 'Jean il faut remobiliser les Agenais vers leur fleuve. Il faut que tu participes à l'élaboration d'un projet pour que les Agenais s'emparent de Garonne'. Aujourd'hui, de nombreux hommages sont rendus au philosophe, à l'intellectuel, au professeur vulgarisateur. Moi, je veux rendre hommage à l'Agenais. Il a passé les dix-huit premières années de sa vie ici. Puis est parti loin, même très loin à Stanford notamment. Pourtant, ce citoyen du monde est toujours resté un enfant du pays! »



Fervent supporter du SUA Rugby et amoureux du ballon ovale en qualité de troisième ligne dans sa jeunesse, c'est tout naturellement que le Sporting Union Agen lui délivre un dernier tweet







