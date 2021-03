Société | Mission Wise : l’espace au secours de la viticulture

24/03/2021 | En 2019, Space Cargo Unlimited a envoyé 12 bouteilles de vin de Bordeaux vieillir dans l’espace pour étudier l’impact de la gravité sur le vin.

Envoyer du vin dans l’espace il fallait y penser. Cela fait partie de la mission « Wise », un programme de recherche appliquée porté par Space Cargo Unlimited en lien avec l’Institut des Sciences de la Vigne et du Vin (ISVV), la NASA, l’Agence Spatiale Européenne ou encore des entreprises cherchant à conquérir l’espace comme SpaceX (fondée par Elon Musk) ou Blue Origins (fondée par Jeff Bezos). Les bouteilles de vin envoyées dans l’espace doivent maintenant être étudiées par des scientifiques.

Imaginer l’agriculture et la viticulture de demain grâce à l’espace. Voici l’objectif fixé par la mission Wise, à l’initiative de Space Cargo Unlimited, start-up luxembourgeoise créée par deux français : l’homme d’affaires girondin Nicolas Gaume et son ami Emmanuel Etcheparre. « Aujourd’hui, la Terre change sous l’effet de l’action humaine. Quand l’homme s’intéresse à Mars ou la Lune, nous nous intéressons à la Terre et son avenir », raconte l’arcachonnais. Ce dernier est convaincu que l’espace a des clés pour installer les bases d’une nouvelle agriculture et viticulture.

Avec le concours de géants de la conquête spatiale (NASA, Agence spatiale européenne, Blue Origin et SpaceX notamment) et de l’Institut de la Vigne et du Vin de Bordeaux, la mission Wise a donc envoyé 12 bouteilles de vin – Château Petrus 2000 – dans l’espace 14 mois durant. « La Terre a vu des ères glaciaires, des périodes de réchauffement… La seule chose qui n’ait jamais changé en 4 milliards d’années, c’est la gravité, reprend Nicolas Gaume. Quand on l’enlève, cela crée un stress prodigieux, auquel la nature s’adapte ».

« Accélération du vieillissement »

Au retour des bouteilles de la station spatiale internationale – où l’alcool et les objets en verre sont d’ailleurs proscrits –, une dégustation a été organisée à l’Institut des Sciences de la Vigne et du Vin avec un échantillon du même millésime étant resté sur Terre. Philippe Darriet, directeur du pôle de recherches en œnologie de l’ISVV, nous raconte que le voyage dans l’espace n’a eu que « peu d’impact sur le goût, mais que visuellement, le vieillissement du vin semblait accéléré ».

Cette affirmation est confirmée par la journaliste et auteure Jane Anson, qui a elle aussi participé à la dégustation. « Le vin a survécu à son voyage et conservé la touche caractéristique d’un Petrus. En revanche, compte tenu de sa robe plus profonde et de ses arômes, je lui aurais donné au moins deux ou trois ans de plus », décrit la spécialiste du vin. A noter que la dégustation s’est déroulée sur une seule bouteille : l’avis général aurait pu être différent à la lumière de plusieurs autres échantillons.

Afin de confirmer ou infirmer les constatations visuelles, notamment sur le vieillissement accéléré du vin, les bouteilles vont maintenant être analysées en détail par des chercheurs de l’ISVV. Cette expérience est la deuxième menée par le programme Wise. Space Cargo Unlimited compte en mener six au total, dont la troisième est déjà en cours sur des pieds de vigne, eux aussi envoyés dans l’espace. « La plante semble pousser plus vite, mais encore une fois, seules des analyses plus poussées le confirmeront, nous aurons les résultats définitifs dans quelques temps », tempère Nicolas Gaume. Une quatrième expérience est déjà en cours de préparation, cette fois axée sur la fermentation du vin dans l’espace.



Par Yoan Denéchau

Crédit Photo : Space Cargo Unlimited