Société | Mobilités douces : Niort s’y met aussi

10/07/2019 | L'agglomération de Niort déploie depuis 2017 un plan de mobilités douces. Elle s'engage davantage avec l'arrivée du Plan Climat Air Energie territorial.

Après avoir développé son réseau de transports en commun pour éviter le tout-voiture, l’agglomération de Niort se penche maintenant sur les trajets courts et notamment le(s) dernier(s) kilomètre(s) qu’habitants ou travailleurs doivent souvent effectuer avant de rejoindre leur domicile ou leur lieu de travail. En cours d’élaboration, son Plan Climat Air Energie Territorial prévoit le développement des mobilités douces, à travers la création de pistes cyclables, la mise à disposition de vélos et de trottinettes à assistance électrique, la création de parkings relais et de nouvelles aires de co-voiturage.

Un réseau cyclable à l’échelle de l’Agglo

La mise en place d’un réseau cyclable est actuellement à l’étude en réponse aux besoins des entreprises et de différents publics recensés par l’Agglomération en mai 2019. « Le futur schéma cyclable desservira les principaux pôles générateurs de trafic regroupant les zones d’activités économiques, les pôles de services, de santé, de formation, les gares et haltes ferroviaires, les principaux arrêts de bus inter-urbains », promettent les élus. Sept pôles principaux sont déjà identifiés, notamment dans les communes du cœur de l’Agglomération : Chauray, Niort et Bessines. Une quarantaine d’abris-vélos sécurisés devrait être implantée un peu partout dans l’agglomération à moyen terme, en particulier à proximité des arrêts de bus péri-urbains, des terminus et des pôles d’échanges comme les gares routières et ferroviaires.

Vélos à assistance électrique : trois mois d’essais gratuits

Entre 2017 et 2018, l’agglomération a déployé progressivement 300 vélos à assistance électrique (Tanlib) sur son territoire, disponible à la location mensuelle. Après 100 nouveaux vélos mis à disposition depuis le 1er juillet, 200 de plus complèteront cette flotte à partir de janvier 2020. Le service remporte déjà son petit succès, avec 234 abonnés, 522 usagés qui testent, ont testé ou adopté ce type de vélo, pour 141 000 km effectués par la flotte actuelle depuis sa mise en place. L’agglomération utilise un argument de poids pour convaincre de s’y mettre, en proposant trois mois d’essais gratuits (non renouvelable). Et ça marche : 60% des utilisateurs se sont ensuite engagés sur un abonnement. Autre argument : Niort Agglo fournit à chaque abonné des accessoires de sécurité comme un gilet fluorescent et des antivols, et désormais en complément, une pompe avec manomètre, un rétroviseur et un écarteur de danger (tige plastique orange avec un réflecteur) pour vélo. Sur cette lancée, la mise en service de vélos cargos et d’un vélo pour les personnes à mobilité réduite va être expérimentée d’ici fin 2019. Les élus niortais comptent sur la Semaine de la mobilité, en septembre, pour faire la promotion de ce nouveau dispositif, avec des essais de vélos électriques pour le grand public dans chaque commune.

Jusqu’alors, l’agglomération ne possédait pas de vélo en libre service comme à La Rochelle ou à Bordeaux. Elle s’apprête à mettre en place ce nouveau service fin 2019, en créant 5 stations de vélos (fonction classique ou électrique), en location à l’heure (les tarifs restent à être fixés). 80 bornes et 50 bécanes seront déployées sur les principaux pôles d’échanges du cœur d’agglo : place de la Brèche, à la Gare, au pôle universitaire et au Port Boinot. Les usagers pourront, s’ils le souhaitent les faire fonctionner en mode assistance électrique, en louant au préalable une batterie auprès de l’agence tanlib. Des tarifs spéciaux pour les étudiants et les travailleurs seront proposés.

Trottinettes : le difficile équilibre à trouver

Après un test sur l’usage de 15 trottinettes à assistance électrique en 2018, les engins avaient été retirés au moment de la polémique sur leur usage et leur potentiel accidentogène. Elles seront remises en service en septembre 2019 dès que la réglementation d’utilisation sera validée au niveau national. Elles seront mises à disposition gratuitement durant un mois, pour voir si ça prend. Un certain nombre de règles seront à respecter comme l'interdiction de circuler sur les trottoirs ou la chaussée et de dépasser 50km/h, l'obligation de disposer d’équipements de sécurité et l'interdiction aux moins de 12 ans.

Parkings-relais et aires de co-voiturages

Afin d’encourager le co-voiturage, Niort Agglo travaille actuellement avec les élus au positionnement d’un lieu de co-voiturage minimum par commune, de préférence près d’un site Tanlib. Les 40 emplacements nécessaires seront identifiés d’ici fin 2020 : avec un foncier en tension, les nouvelles aires pourront être des créations ou des aménagements de parkings déjà existants. L’agglomération possède déjà 9 aires de ce type, volontairement localisées près des grandes entreprises du territoire : vers la Macif à Bessines, vers la MAAF à Chauray, à proximité de la Maïf au pôle de Noron ou encore vers l’Acclameur dans la zone artisanale en périphérie de Niort. Depuis 2017, Niort Agglo a mis en place un site internet de co-covoiturage permettant la mise en relation gratuite entre les usagers : https://www.covoiturage-tanlib.fr/ Il compte aujourd’hui 182 inscrits, 82 annonces actives et en moyenne, 200 visiteurs par mois.

De nouveaux parkings-relais, permettant de faire la liaison avec un transport en commun, vont être mis en service fin 2019 à Aiffres (Arrêt Pierrière de la ligne 4) ; avenue de Nantes à Niort (arrêt Espace Ouest de la ligne 4) ; à Terre de Sports, vers l’Acclameur (ligne 3). Des études pour d’autres parkings-relais seront lancées en 2019-2020 pour une réalisation de 4 nouveaux parkings relais à l’horizon 2020-2022, notamment au niveau du collège Marie-Curie et de la Venise Verte.



Par Anne-Lise Durif

Crédit Photo : Illustration Anne-Lise Durif