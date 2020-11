Société | Mois de l’Innovation Publique : imaginer le service public du futur dans nos territoires

08/11/2020 | Pour cette 7e édition du Mois de l’Innovation Publique, plusieurs évènements sont organisés en ligne pour les citoyens et agents du service public.

Le Mois de l’Innovation Publique a pour vocation de partager les projets innovants visant à simplifier les services publics et les rapprocher des citoyens. L’édition 2020 du Mois de l’innovation publique a pour thème « la transformation publique au cœur des territoires ». Précisions et déclinaisons avec les organisateurs de l’évènement.

Créer une action politique plus simple, plus efficace et plus proche du citoyen. Voici la mission fixée par l’État à la Direction Interministérielle de la Transformation Publique (DITP). Cela passe notamment par la formation des agents du service public (qu’ils relèvent de l’État ou des collectivités territoriales) et la mise en valeur de projets innovants au niveau local. « Dans les territoires, les agents du service public ont une énergie formidable. Nous sommes convaincus qu’il faut leur donner plus de pouvoir », affirme Thierry Lambert, Délégué Interministériel à la Transformation Publique.

Afin de mener à bien cette transformation des services publics, la DITP a mis sur pied, en lien avec les Préfectures de Région – plus précisément le Secrétaire Général aux Affaires Régionales (SGAR) – et les collectivités, des laboratoires de l’innovation Publique.

Pour la Nouvelle-Aquitaine, il s’agit de La Base, à Bordeaux, créé en 2017. C’est cet organisme qui animera les évènements du Mois de l’Innovation Publique en Nouvelle-Aquitaine. « La Base est un espace de travail partagé pour toutes les collectivités et les citoyens, c’est en quelque sorte le point central de l’innovation en Nouvelle-Aquitaine », affirme Patrick Amoussou-Adéblé, SGAR de Nouvelle-Aquitaine. Au cours du Mois de l’Innovation Publique, La Base animera plusieurs ateliers et modules de formation pour les agents du service public.

Vitirev, Castillon la Bataille « territoire zéro chômeurs »...

La Base a vocation notamment à accompagner des projets innovants. Au total, « 80 projets ont été accompagnés, créés ou testés depuis la création de La Base », affirme Christophe Chausse, co-responsable de La Base. Parmi ces projets, le programme VitiRev – porté par le Conseil Régional de Nouvelle-Aquitaine, ou encore Resana, la plateforme collaborative des agents du service public. « Resana est née de la fusion des trois ex-régions », précise Christophe Chausse. En effet, à l’époque, les agents ne disposaient pas d’outil pour travailler en commun, qu’ils soient basés à Limoges, Poitiers ou Bordeaux. « Nous avons donc créé cet espace numérique de travail pour tous ces agents néo-aquitains ». Resana est aujourd’hui utilisé au niveau national par 22 000 agents du service public.





Parmi d’autres projets d’innovation publique portés par La Base : Labo’mobile, un laboratoire d’innovation itinérant. « Avec Labo’mobile, nous nous rendons dans des villes, intercos qui souhaitent une transformation radicale, notamment au niveau social et environnemental », précise Julie Chabaud, responsable de la mission Agenda 21 au Département de la Gironde. Par exemple, Labo’Mobile a permis « Territoire zéro chômeur de longue durée » à Castillon-la-Bataille, où le taux de chômage s’élève à environ 30%. Labo’Mobile a par ailleurs permis le recrutement d’un maraîcher à Cussac-Fort-Médoc, venu animer le jardin partagé de la commune et conseiller les habitants.



Par Yoan Denéchau

Crédit Photo : La Base