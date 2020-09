Société | À Moulon, du (dé)confinement est né un marché

08/09/2020 | Suite à la crise sanitaire du coronavirus, une ancienne commerçante du village de l’Entre-Deux-Mers a voulu rassembler habitants et commerçants à l'occasion d'un marché hebdomadaire.

Se retrouver toutes les semaines pour pallier l’isolement du confinement. Cathy Lardeau tenait une cave à bières dans le village de Moulon, dans le Libournais. Elle a quitté son échoppe moulonnaise en décembre 2019, pour se lancer dans un projet de cave à bières itinérante. Au mois de mai, deux semaines après le déconfinement, la commerçante a lancé avec le soutien de la mairie et son nouveau Maire Renaud Chalengeas « le Petit marché de Moulon », qui se déroule depuis tous les lundis à partir de 16h.

Amener de la vie au village le jour où la majorité des commerces sont fermés. Sous les platanes de la place éponyme de Moulon un évènement a vu le jour juste après le déconfinement, sous l’impulsion de Cathy Lardeau, ancienne commerçante du village, soutenue par la commune et Renaud Chalengeas, son Maire. « Nous avons passé plusieurs mois enfermés chez nous, précise la commerçante, je voulais que les habitants et les commerçants puissent se rassembler après cette période si étrange ». Au delà de vouloir faire se retrouver la population, Cathy Lardeau souhaite faire découvrir des producteurs locaux à l’occasion du Petit Marché de Moulon et ainsi favoriser le circuit court.



Son projet d’échoppe sédentaire ayant évolué pour créer un « beer-truck », une cave à bière itinérante, Cathy se retrouvait les lundis avec un autre camion, food-truck celui-ci, à côté de l’église du village. Les commerces de Moulon, pizzeria, épicerie/tabac/boucherie étant fermés ce jour là, il fallait trouver de quoi faire vivre la commune en dehors des jours d’ouverture tout en permettant aux habitants et personnes de passage de découvrir des produits locaux mais aussi leurs producteurs. Ainsi, au gré de rencontres aux marchés de communes voisines, Branne, Sadirac, Targon pour ne citer qu’elles, Cathy Lardeau a trouvé les exposants du Petit Marché de Moulon. Avec l'accord du conseil municipal, elle a ainsi lancé l'evènement à partir du 18 mai.

« On se relance comme on peut »

Parmi les exposants, le marché regroupe des vignerons, restaurateurs, fromagers, maraîchers, cosmétiques, fleuristes, horticulteurs, ostréiculteurs ou autres créateurs de bijoux, à l’image de Marion Levêque, maraîchère à Targon, qu’Aqui! a déjà rencontrée, ou encore le food truck de Jean-Pierre, appelé affectueusement « JP Burger » par les moulonnais. En général, la saison estivale de JP Burger est rythmée par les festivals, où il réalise une grande part de son chiffre d’affaires annuel. A 28 ans, Olivier Gautey gère l’exploitation viticole familiale (Château du Masson, à Moulon) et entame son deuxième mandat de conseiller municipal. « Ce marché est bon pour la vie du village, souligne le jeune vigneron. Il ramène de l’animation le jour où le village est un peu plus endormi du fait de la fermeture des commerces le lundi ».

Au delà de s’investir pour Moulon, où il a grandi, Olivier Gautey salue l’initiative de Cathy. « C’est une belle initiative au-delà de faire se retrouver les habitants et producteurs locaux. Ça nous permet de commencer à nous relancer, la crise sanitaire n’a épargné personne, en plus cela permet aux moulonnais mais aussi aux habitants des communes voisines de savoir qu’il se passe des choses autour de chez eux et de découvrir des producteurs locaux ».

Infos pratiques :

Tous les lundis de 16h à 20h sur la Place des Platanes à Moulon.

La liste des exposants est publiée chaque semaine sur la page Facebook du marché.



Par Yoan Denéchau

Crédit Photo : YD