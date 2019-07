| Thomas Dovichi (LR) candidat aux municipales à Mérignac

"J’appelle de mes voeux à un grand rassemblement de la droite, du centre et de la société civile pour porter ensemble une véritable alternative au service de Mérignac" C'est en ces termes via un communiqué que Thomas Dovichi annonce sa candidature se disant "heureux de la confiance que m'accorde ma famille politique les Républicains en me donnant l'investiture pour les prochaines élections municipales à Mérignac" ajoutant: " C'est une étape essentielle dans la démarche que j'ai impulsée il y a plusieurs semaines pour favoriser l'alternance et le renouvellement face au maire sortant."