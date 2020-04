Société | « Nos aînés confinés » (1/5) : Linestie, pour garder le lien

Toute cette semaine, la rédaction d’@qui ! a décidé de donner un coup de projecteur aux initiatives en direction des séniors afin de garder le lien avec ces derniers en cette période de confinement. Aujourd’hui, zoom sur Linestie, une plateforme de communication qui permet aux établissements accueillants des personnes dépendantes telles que les ehpad, de poster sur cet outil des photos et autres documents afin de donner des nouvelles aux familles qui ne peuvent pas visiter leurs proches. Et inversement, les familles peuvent envoyer des messages. Linestie est née en 2016 sous l’impulsion d’Aurélie Thévenet. Entretien…

@qui ! : Pourquoi avoir créé Linestie ?

Aurélie Thévenet : En 2014, j’étais bénévole chez UFC Que Choisir. Les membres de l’équipe menaient alors une enquête sur les ehpad. Ces derniers m’ont demandé de me rendre dans ces établissements hospitaliers pour personnes âgées dépendantes pour poursuivre l’enquête afin d’établir un classement de ces lieux. A cette époque, j’y allais un peu à reculons, nourrie de préjugés. En poussant la porte, là, j’ai découvert un véritable espace de vie. Quotidiennement, des animateurs proposent des ateliers en tout genre, des interactions se créent alors entre les participants-résidents. Des petits salons sont érigés spécialement pour faciliter les jeux entre les personnes.

Un jour, en discutant avec des directeurs d’ehpad et des familles j’ai compris qu’il manquait un lien de communication entre ces deux parties. En effet, les directeurs regrettaient que les familles ne s’intéressent pas assez à la vie dans l’ehpad et, en face, les familles déploraient le manque de communication et de nouvelles venant de ces établissements. Etant dans la communication de par ma profession initiale, chargée de communication, je me suis alors dit qu’il fallait créer un outil qui mette en lien les familles et les ehpad. D’où la création de Linestie.



@ ! : Quel est l’esprit de Linestie ?

A. T. : Notre ambition première est de rapprocher les familles, les résidents et la structure d’accueil. Vous l’aurez compris donc, Linestie se compose de valeurs humaines et de bienveillance. Grâce à cette plateforme, nous souhaitons également valoriser le personnel soignant dans son travail en mettant en avant ses bonnes pratiques, ses méthodes d’accompagnement et sa bienveillance.



« Une plateforme intuitive, ergonomique et facile d’utilisation »

@ ! : Comment fonctionne cette plateforme de communication ?

A. T. : Le personnel de la résidence peut intégrer sur ce site ses événements, des photos de résidents, des informations relatives à la structure. Les familles, elles, peuvent ainsi découvrir quotidiennement la vie de la structure et le bien-être de leur proche. Pour bénéficier de ce service, l’établissement doit s’acquitter d’un abonnement mensuel. Son coût est dérisoire et est proportionnel au nombre de lits. Véritablement notre ambition n’est pas de nous enrichir, nous souhaitons contribuer à la perduration de ce lien entre résidents et familles.

Une fois l’abonnement souscrit, un ou plusieurs contributeurs sont identifiés et formés à son utilisation. Une fois cette étape passée, nous donnons à chaque résident et chaque membre un compte pour se connecter et avoir accès aux informations de la résidence. Notre plateforme s’active très rapidement. En deux jours, elle est opérationnelle. Aussi, nous l’avons conçue pour être ergonomique et intuitive afin que tout un chacun puisse l’utiliser facilement.



@ ! : Depuis le début du confinement, les familles ne sont plus autorisées à se rendre dans les établissements d’accueil. Votre outil peut être considéré comme vital à l’heure actuelle ?

A. T. : C’est exactement ce que m’a confié une directrice d’établissement il y a quelques jours de cela. En effet, c’est une terrible période et pour les résidents et pour les familles. Les résidents ne peuvent plus déjeuner dans la cantine, ils sont cloîtrés dans leur chambre et en plus de cela ils ne reçoivent plus leur famille. Ils se sentent encore plus isolés. C’est vraiment très difficile. C’est vrai que Linestie allège un petit peu cette période en permettant aux familles d’avoir des nouvelles et aux résidents de recevoir des messages de leurs proches. C’est pour cette raison également que nous mettons à disposition gratuitement notre plateforme pour aider les établissements d’accueil à maintenir le lien avec les familles.



@ ! : Vous l’avez dit, Linestie est un outil valorisant les actions du personnel soignant. Qu’en dit concrètement justement ce même personnel ?

A. T. : Ils sont très heureux. Je reçois un grand nombre de témoignages de satisfaction. Par exemple, la directrice d’un ehpad à Eysine estime que « Linestie est un super support de communication qu’[elle] essay[e] d’exploiter au mieux en cette période de crise inédite pour maintenir le lien avec les familles. Les salariés de l’ehpad sont bien évidemment très mobilisés ». De son côté, la directrice adjointe d’un établissement de Bordeaux qualifie de très « intuitive » notre plateforme. « Les bénévoles et familles s'en servent de plus en plus. C'est un outil formidable, qui répond à notre soucis (encore plus actuel en période de crise sanitaire) de pouvoir communiquer régulièrement ». Et puis, du côté des animateurs, Delhia, animatrice à l’ehpad Fontaudin à Pessac explique que grâce au site « c'est un échange clair et lisible par tous [qui s’installe], et en ce temps de crise sanitaire, Linestie nous permet de communiquer rapidement sur la vie de l'établissement. Accessible à tous, il s'adapte au besoin de chacun, soit en lisant les communiqués ou en regardant les photos. La messagerie permet également de développer un autre axe de lien avec les familles ». Et justement, dernièrement, des animateurs ont demandé à posséder un compte afin de se connecter de chez eux pour avoir des nouvelles des résidents.



« Perdre son mot de passe c’est perdre le lien avec son proche »

@ ! : Et du côté des familles, quel retour avez-vous ?

A. T. : Et bien le son de cloche est le même. Je viens de recevoir un message d’Adeline D. qui me remercie pour la plateforme en m’écrivant « Bravo pour cette initiative. » Ou encore, hier, un témoignage de Christel C. qui souhaitait remercier l’établissement « d'avoir pris le temps de faire prendre l'air à [sa] belle-mère, elle a l'air contente sur les photos postées et nous nous en réjouissons ». Enfin, il y a quelques jours de cela, Viviane qui a remercié et encouragé toute l’équipe de l’établissement en écrivant ces quelques mots « bonjour et BRAVO à toute l'équipe "des arbousiers " et du personnel qui mettent leur vie" en danger " pour soigner les membres de nos familles ! C'est dur pour nous de ne pas pouvoir leur rendre visite. D'où ma demande… Serait-il possible de prendre une photo récente de ma maman et me la mettre sur "Linestie" ça me permettrait de la voir au moins virtuellement ! Je vous en remercie d'avance et encore bravo pour ce que vous faites ! »



@ ! : Aujourd’hui, combien d’établissements disposent de Linestie en France ?

A. T. : A l’heure actuelle, 45 établissements, de Bayonne à Niort en passant par Vatan dans l’Indre et Versailles ont adopté Linestie. Nous ne nous sommes pas posés de limites en termes de nombre d’établissements. Et nous ne sommes pas présents qu’en ehpad. En effet, nous travaillons également avec des IME, des Instituts Médico-Educatifs, ainsi que des MAS, des Maisons d’Accueil Spécialisées, et quelques résidences séniors même si notre cible reste les établissements pour personnes dépendantes jeunes ou moins jeunes.



@ ! : Votre startup a vu le jour en 2016. Votre premier abonnement a été signé en décembre 2017. Combien de collaborateurs dénombrez-vous aujourd’hui ?

A. T. : Linestie est hébergée dans la pépinière d’entreprises Le Campement basée à Darwin à Bordeaux. Pour mener à bien notre mission, je me suis entourée d’un graphiste, d’un développeur web et d’une personne qui répond au message. Nous sommes donc quatre. Notre objectif est vraiment d’apporter notre savoir-faire pour aider ces structures à communiquer.

Moi, en tant que fondatrice, je travaille 7j/7 pour répondre à toutes les sollicitations. Si le dimanche soir je reçois un message d’une famille qui a perdu son mot de passe pour accéder à la plateforme, je lui réponds immédiatement, car il faut bien comprendre que ce n’est pas qu’un simple message de demande c’est un message de détresse, perdre son mot de passe c’est perdre le lien avec son proche…



Par Sybille Rousseau

Crédit Photo : Linestie