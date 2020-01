Société | Nos écrans nous empêchent-ils de dormir ?

Je m'appelle Sofia Abbassi, j'ai 15 ans et je suis au collège Rosa Bonheur à Bruges. En remportant le concours citoyenneté européenne j'ai gagné le prix Aqui!. Ce pure player m'a proposé de réaliser mon stage de 3ème au sein de la rédaction et de rédiger un article de mon choix. J'ai donc décidé de parler des appareils électroniques et de leurs effets sur le sommeil car cela concerne surtout les jeunes de mon âge. Cet article permettrait ainsi de prévenir les adultes et de les mettre en garde.

Nos téléphones ont un effet néfaste sur notre sommeil. Le smartphone et les autres appareils électroniques rejettent de la lumière bleue et nous ne savions pas forcément les dangers courus. En effet, si nous les utilisons le soir cela perturbe notre horloge biologique et provoque des insomnies ainsi qu'une moins bonne qualité du sommeil. Selon toutes les recherches que j'ai pu entreprendre sur Google ou encore sur YouTube, j'ai appris que les lumières bleues bloquent la mélatonine, l'hormone du sommeil.

Un effet sur la santé

A travers toutes mes lectures, j'ai également vu que l'insomnie ou le manque de sommeil étaient des facteurs favorables à la prise de poids et à l'obésité; le risque de diabète ou de maladies coronariennes serait également doublé chez les personnes ne dormant pas plus de 5 à 7h par nuit. Par exemple, une nuit qui dure moins de 6h provoquerait une diminution de la mémoire et de la concentration. Cela provoque donc une grande fatigue le lendemain. A l'occasion de ces découvertes j'ai pu prendre conscience des risques encourus et, retrouvant mes amis, je n'hésiterai pas à en parler dans les allées du collège.



Par Sofia Abbassi

