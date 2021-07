Société | Noschool, une année pour apprendre à s'orienter

12/07/2021 | Première école en Nouvelle-Aquitaine à proposer le Diplôme d'Établissement PaRéO, Noschool ouvrira les portes de son nouveau cursus dès la rentrée prochaine.

Retenue à la suite d’un appel à projet national, Noschool, école de formation professionnelle, inaugurera son nouveau cursus en octobre prochain. Un parcours d’enseignement de 8 mois, entièrement dédié à l'orientation, qui doit permettre à de jeunes bacheliers de renforcer leurs acquis, développer des compétences professionnelles et construire un projet d’avenir tout en commençant à appréhender, au travers des stages en entreprise, le monde du travail.

Dans le cadre du plan « 1 jeune, 1 solution », l’établissement d’enseignement supérieur, Noschool à Mérignac, devient la première école de Nouvelle-Aquitaine à proposer la formation Passeport pour Réussir et s’Orienter (PaRéO), Diplôme d’Etablissement entièrement consacré à l’orientation. 50 places sont à pourvoir, accessibles via ParcourSup, pour des élèves qui souhaiteraient affiner leur projet professionnel ou dont les vœux d’orientation auraient été refusés.

Au programme, remise à niveau en anglais, renforcement méthodologique, stages en entreprise et coachings personnalisés. Ces coachings, délivrés par une professionnelle certifiée, ont pour objectif d’aider les jeunes bacheliers à construire un projet professionnel et à (re)prendre confiance : ateliers de savoir-être, gestion du stress d’art oratoire ou encore préparation des outils nécessaires à la recherche de stage… « C’est notre programme de Softskills qui, je pense, a fait la différence », explique Sophie Goutaille, dirigeante de Noschool et très attachée au savoir-être de ses étudiants. « Aujourd’hui, les étudiants qui sortent du bac ignorent tout du monde du travail, de ses codes, de ses attentes ». La mise en place de ce nouveau cursus et l’intégration des compétences comportementales, dites SoftSkills, à sa pédagogie constituent une stratégie innovante, inspirée du modèle d’éducation scandinave.





Conseiller, accompagner et orienter

Grâce à son réseau professionnel, Noschool propose à ces élèves un large panel d’entreprises dans lesquelles effectuer des stages. Magali Galland, responsable de la communication chez Noschool explique que « le réseau de professionnels et partenaires de l'école permet d’offrir aux étudiants, des opportunités professionnelles enrichissantes et qui correspondent à leurs envies, notamment dans les secteurs de l’assurance, la banque ou l’immobilier». Au nombre de deux, entre octobre et mai, ces stages doivent permettre aux étudiants de mettre un premier pied dans le monde du travail et surtout, de sortir du cadre parfois trop scolaire de l’enseignement supérieur.

À la suite de cette année de formation, les étudiants pourront choisir entre la poursuite d’une formation professionnelle ou le début d’un cursus universitaire. Cependant, ces quelques mois de formation ne délivrent pas les crédits académiques nécessaires à l’obtention d’un bac+1, soit 60 ECTS par année d'études supérieures. La formation est entièrement gratuite ou plutôt comme le précise, Magali Galland, « elle a un coût évidemment, mais qui ne revient pas à la charge de l’étudiant mais à celle de l'État ».

La formation Passeport pour Réussir et s’Orienter (PaRéO), qui s'inscrit dans le cadre du plan « 1 jeune, 1 solution », a été officiellement reconnue comme un modèle de pédagogie innovante et de réussite, en devenant, par décret un diplôme d’État inscrit au code de l’éducation. Si Noschool, à Mérignac, est la première école de la région à la proposer, cette formation est également mise en place pour cette rentrée sous forme de Diplôme d'Université, au sein de certaines universités, à l'image de l'Université Bordeaux-Montaigne ou de l'Université de la Rochelle.



Par Margaux Renaut

Crédit Photo : Tous droits réservés Crédits NOSCHOOL