Société | Nouvelle édition du CAP 33, pour un été sportif et culturel en Gironde

16/07/2020 | Les centres CAP 33 accueillent chaque année plus de 190 000 participants. Ils proposent du sport sous toutes ses formes et des activités culturelles diverses.

Chaque été, CAP 33, opération du programme de « La Gironde se révèle ! », invite les Girondines et Girondins qui ne partent pas en vacances à découvrir des pratiques sportives, culturelles ou artistiques. Le Département propose des dispositifs adaptés à tous partout sur le territoire, en partenariat avec les communes, communautés de communes, et les acteurs du sport girondin. En cette année un peu particulière, des nouveautés sont à découvrir et des ajustements ont été prévus.

Cet été, 29 centres CAP 33, dont un tout nouveau à Bègles, proposent aux familles et aux plus de 15 ans de découvrir plus de 80 disciplines sportives mais aussi des activités artistiques ou liées à l'environnement, en juillet et août. Trois formules sont proposées cette année par le Département de la Gironde. D’abord, il sera possible de participer aux « découvertes gratuites » qui sont organisées dans la semaine et qui permettent de pratiquer un sport sans inscription, de manière ponctuelle et complètement gratuite. Parmi ces offres, il sera possible de découvrir en famille ou entre amis le tir à l’arc à Lacanau, la Zumba à Bègles, ou encore le Qi Gong (gymnastique chinoise traditionnelle) à Saint-Médard-en-Jalles… Les activités sportives sont variées pour permettre aux habitants du département de pratiquer facilement une activité physique. La culture est aussi l’invité d’honneur de ce CAP 33 édition 2020. L’offre des « découvertes gratuites » s’applique aussi comme l’atelier de matelotage (technique des nœuds et ouvrages en cordage) proposé à Audenge, ou encore un atelier photo proposé dans la commune de Brassens.

Deux autres formules ont été pensées par le Département de la Gironde pour permettre aux plus motivés de s’engager différemment dans les animations du CAP 33. Du mois de juillet au mois d’août, des « séances d'approfondissement » seront organisées afin de s'initier ou de se perfectionner dans certaines disciplines. Pour les conditions d'inscription, il est conseillé de se renseigner auprès de l’équipe d’animation de votre centre CAP33. Au programme : de l’aquabike à Eysines ou encore du Hatha Yoga à Biganos. Enfin, des tournois auront lieu sur tout le territoire, en individuel ou par équipes, l'après-midi ou en soirée, alliant sport et convivialité. Les inscriptions pour cette offre particulière sont aussi obligatoires auprès du centre CAP 33 concerné. A Martignas-sur-Jalle de nombreux tournois de badminton auront lieu tout l’été par exemple. Au total, plus de 80 disciplines sportives sont proposées cet été en Gironde.

Une édition aménagée et un nouveau centre à Bègles

Pour cette nouvelle année, le 29e centre CAP 33 ouvre ses portes à Bègles. Les activités sportives et de loisirs sont proposées par les éducateurs sportifs de la ville. De l'aquagym au Hip-Hop, en passant par la course d'orientation, les activités sont gratuites, sur inscriptions à l’accueil de Bègles Plage. Le Département accompagne les communes et intercommunalités engagées dans ce dispositif pour adapter les activités proposées aux consignes sanitaires et dans le respect des gestes barrières. Les activités autour du bien-être, de l'itinérance et certaines activités individuelles pourront être programmées parfois sur réservation et offrir des activités de loisirs gratuites tout l'été aux jeunes et aux familles.

Le dispositif départemental Objectif Nage permet de sensibiliser 600 jeunes chaque été à la pratique de la natation sur 17 sites en Gironde. Ce dispositif ne permet pas de mettre en œuvre la distanciation sociale et les mesures d'hygiène exigées par la crise. Il a donc été décidé d'annuler l'opération pour l'été 2020.

Découvrez le programme complet : gironde.fr/cap33



