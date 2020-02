Municipales: La démocratie locale, notre espoir!

Dieu merci ! Les élections municipales ne nous déversent pas que d'abominables nouvelles sur les réseaux sociaux entre "dégueulasseries" et histoires de cornecul... C'est ainsi que le dernier sondage de BVA, pour le compte d'Orange et Europe 1, vient confirmer un précédent réalisé par Elabe, en novembre dernier : nous sommes 71% à nous dire satisfaits de notre maire, soit 13% de plus qu'il y a six ans. Et, il n'est pas moins significatif que 90% des Français considèreront comme prioritaires les enjeux locaux, au moment de déposer leur bulletin dans l'urne. La commune est donc bien la cellule de base, quasiment organique, de notre démocratie et cela crée une obligation d'autant plus grande aux futurs élus que le pays, à travers l'éruption des gilets jaunes, a crié son besoin d'être associé aux décisions qui engagent son avenir, de participer à l'élaboration des solutions.(1)