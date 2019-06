Société | Paris 2024: la jeunesse vecteur des valeurs olympiques et européennes

27/06/2019 | Mercredi 19 juin, le sport et l'Europe se sont réunis dans le cadre du projet baptisé "Ambassadeurs des valeurs olympiques et européennes" promouvant Paris 2024.

En vue des Jeux Olympiques de Paris 2024, le Comité Départemental Olympique et Sportif de Gironde (CDOS) et la Maison de l’Europe Bordeaux Aquitaine s’associent! Ensemble, les deux institutions girondines lanceront le projet « Ambassadeurs des valeurs olympiques et européennes », en novembre prochain, où plusieurs jeunes volontaires français et étrangers en service civique interviendront dans les établissements scolaires, centres de loisirs, clubs sportifs, et autres associations. Le but : faire qu’avant les J0 de 2024, chaque jeune girondin soit sensibilisé aux valeurs olympiques et européennes.

Dès la rentrée 2019, vingt-cinq jeunes volontaires français et européens, venus de dix pays différents seront accueillis en Gironde lors d’un service civique « singulier ». En effet, sous l’aile du CDOS 33 et de la MEBA, les volontaires, par trinômes, interviendront dans des écoles, des lycées, des collèges, des centres de loisirs, des clubs sportifs, des associations, pour exprimer les valeurs olympiques et européennes. Acté le 20 juin 2019 par une signature conventionnelle entre Patrick Hude, président du CDOS 33 et Yana Langlois, présidente de la MEBA, ce projet s’installera dans le département jusqu’en 2024, date des Jeux Olympiques de Paris.

« Ensemble, avec tout le monde, il faut réussir cet évènement ! »

Initié par l’Etat et notamment Tony Estanguet, président de Paris 2024, les « Ambassadeurs des valeurs olympiques et européennes » auront un rôle de "transmetteur" du sport et de ses valeurs (l’excellence, l’amitié et le respect) mais aussi d’"éducateur" aux valeurs universelles de l’Union Européenne (la dignité humaine, la liberté, l'égalité et la solidarité ). « Un enjeu solidaire, éducatif et citoyen », souligne Patrick Hude. Aussi, des interventions spécifiques sur le sport en mixité valides-handicapés, le sport santé, l’égalité filles/garçons, la lutte contre les violences et les incivilités seront proposées. Après le succès de cette opération organisée lors de l’Euro 2016 et reconnue par l’Union Européenne, « les acteurs du sport se devaient d’accompagner et de communiquer sur l’hexagone » un tel événement que sont les Jeux Olympiques. A l’aide d’une synergie des acteurs, ce projet quinquennal « ambitieux » s’inscrit donc dans l’actualité. Ainsi, la mairie de Bordeaux, la préfecture de Gironde, le CDOS 33 et la MEBA forment une association unique au service du sport et de l’Europe. D’ici 2024, ce projet espère toucher l’ensemble des jeunes aquitains grâce à l'appui de 60 jeunes déterminés et formés.

Durant cette première année 2019-2020, dix « Ambassadeurs » seront supervisés par le Comité Départementale Olympique tandis que quinze autres seront sous la tutelle de la MEBA. Claire Barthoux, agent de développement du CDOS 33 précise que « les ambassadeurs sont recrutés sous le statut de service civique ». Par la suite, ils sont reçus et passent un entretien de pré-sélection « afin que nous validions s’ils sont aptes ou non au job. » Puis, viendra en septembre un temps de formation de deux mois « durant lequel les jeunes apprendront à transmettre les différentes valeurs olympiques et européennes à un public plus juvénile mais aussi à gérer un groupe, tenir un planning, en clair être autonome ». Rémunérés comme service civique, les jeunes seront lancés en novembre dans les divers lieux du département énoncés précédemment. Par binôme de trois, Européens et Français confondus et durant un an, « ils transmettront leurs visions du sport dans leur territoire mais aussi les connaissances acquises tout au long de ce projet. » Aidés par le CROUS, les jeunes « européens » bénéficieront d’un logement, d’une aide financière mais aussi d’un suivi plus personnel pour faciliter leur intégration.

« Ambassadeurs des valeurs européennes et olympiques », un job unique en vue des Jeux Olympiques de 2024. Une fierté pour ces jeunes de promouvoir cet événement magique en Gironde qui « si l’on croise les doigts » accueillera les épreuves olympiques de surf sur les berges de Lacanau.



Par Damien Carrère

Crédit Photo : Damien C