Société | Paris 2024: une trentaine de territoires labellisés "Terre de Jeux" en Nouvelle-Aquitaine

25/11/2019 | La Vienne est un des deux départements de la région a avoir obtenu le label "Terre de Jeux", au coté d'une trentaine de communes et intercommunalités. Un label confirmé par convention.

A l’occasion du congrès de l’Association des maires de France et présidents d’intercommunalité (AMF), le 20 novembre dernier, Tony Estanguet, président du comité d'organisation des Jeux Olympiques de Paris 2024, et François Baroin, président de l’AMF, ont annoncé la liste des 500 premières communes qui recevront le label « Terre de Jeux 2024 », destiné aux collectivités qui s’engagent dans l’aventure des Jeux avec leurs habitants. En Nouvelle-Aquitaine, elles sont un peu plus d'une trentaine à être montées dans ce premier train de labellisation, dans 10 des 12 départements de la région.

Lancé par Paris 2024 en juin 2019, le label Terre de Jeux 2024 s’adresse à toutes les collectivités territoriales et aux structures du mouvement sportif.

Ce dispositif, le premier du genre dans l'histoire des Jeux a pour but de valoriser les territoires et organisations qui œuvrent pour une pratique du sport plus développée et inclusive. Au sein de la communauté des acteurs labellisés chacun pourra « s’enrichir des expériences de l’ensemble du réseau, révéler le meilleur de son territoire, et donner de la visibilité aux actions et aux projets de sa collectivité ». Une manière pour le comité d'organisation de chercher a impliqué l’ensemble des territoires, et leurs habitants dans la démarche des Jeux Olympiques. En effet, chaque « Terre de Jeux 2024 » s’engagent également à développer des actions pour promouvoir le sport et les Jeux auprès de leurs habitants, et notamment en direction de la jeunesse, dans le respect de la Charte Olympique et de la charte éthique de Paris 2024 à travers plusieurs temps forts et animations.

Mais pour un grand nombre de candidats à la labellisation, celle-ci et aussi la première marche à passer pour pouvoir candidater au statut de Centre de Préparation aux Jeux, et éventuellement accueillir une délégation parmi les 206 Comités Nationaux Olympiques et les 184 Comités Nationaux Paralympiques désireux de s’entraîner en France en amont de 2024. Parmi les 500 communes et intercommunalités labellisées, 416 ont en effet aussi candidaté dans ce sens.



Brive, Guéret, Mérignac, Niort, Dax, Pau...

Le 20 novembre dernier a donc été dévoilée à une première promotion de terres de Jeux 2024 : 500 communes et intercommunalités. Parmi la première promotion des territoires labellisés, une trentaine se situe en Nouvelle-Aquitaine, dont deux départements, la Charente-Maritime et la Vienne. Chaque territoire s'étant ensuite engagé à respecter sa labellisation, par une convention signée avec le comité d'organisation.

Parmi les autres territoires (communes et intercommunalités) de Nouvelle-Aquitaine labellisés mercredi dernier :

- en Corrèze : Brive-La-Gaillarde, Communauté d'Agglomération du Bassin de Brive, Communauté de communes Lubersac-Pompadour

- en Creuse : Communauté d'Agglomération du Grand Guéret, Guéret, La Souterraine

- en Gironde : Saint-Aubin de Médoc, Saint-Médard-en-Jalles, Lormont, Talence, Libourne, Pessac, Lacanau, Mérignac

- dans les Landes : Dax, Tarnos, Rion-des-Landes

- en Lot-et-Garonne : Communauté de Commune Lot et Tolzac, Villeneuve-sur-Lot

- dans les Pyrénées-Atlantiques : Pau

- dans les Deux-Sèvres : Niort, Communauté de communes du Thouarsais, Communauté de communes de Parthenay, Parthenay, Nueil-les-Aubiers, Sainte-Néomaye, Bressuire

- en Haute-Vienne : Limoges, Limoges métropole communauté urbaine, Communauté de communes du pays de Saint-Yrieix

- en Charente-Maritime : Saint-Pierre-d'Oléron

Charente et Dordogne sont pour l'heure les deux territoires absents de cette première vague de labellisation.



La liste des 500 premières collectivités labellisées "Terre de Jeux" au niveau national est consultable sur le site Paris 2024



Par Solène Méric

Crédit Photo : Département de la Vienne