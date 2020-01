Société | Pau: 100% du coeur de l'agglo raccordé à la fibre

10/01/2020 | L'objectif du 100% Très Haut Débit sur le cœur de l'agglo Pau Béarn Pyrénées est atteint, et dans les temps impartis. De quoi ravir son Président François Bayrou et Eric Jammaron, le président de La Fibre Paloise.

Face à la presse et aux partenaires du projet, François Bayrou était plus qu'enthousiaste ce jeudi après-midi, d'annoncer que « le pari audacieux du déploiement de la fibre sur 100% du cœur de l'agglo » avait été tenu. Un déploiement fixé dans la délégation de service public confié à la société La Fibre Paloise au plus tard à la fin de la première semaine de décembre. « Nous avons même fini 15 jours avant », annoncait lui aussi pas peu fier, Eric Jammaron, son Président. Autre point fort de ce projet pour les futurs utilisateurs : la présence sur ce réseaux de tous les opérateurs.

L'ensemble des habitants et entreprises de Pau mais aussi de Lons, Billère, Lescar, Bizanos et Idron, ainsi qu'une importante partie de ceux des communes de Gelos, Jurançon, Mazère-Lezons et Lée, pourront désormais bénéficier des avantages de la fibre optique dans leurs foyers et locaux professionnels pour une connexion au Très Haut Débit. Le résultat d'une démarche lancée il y a 15 ans, par André Labarrère, ancien maire de Pau, qui a lancé les prémices du déploiement de cette fibre auprès de la SPTHD, société filiale d'Axione, pour construire l'infrastructure et assurer sa maintenance.

Coup d'accélérateur

Mais le coup d'accélérateur pour une couverture totale du cœur d'agglomération par la Fibre, a été donné en 2018 lors du renouvellement de la Délégation de Service Public (DSP) avec la même société rebaptisée « La Fibre Paloise » à l'occasion. « Ce qui s'est passé ici est extraordinaire. On a réussi à transformer un réseau qui avait besoin de revitalisation sans trop perturber les services déjà existant tout en le complétant », synthétise le Président de la Fibre Paloise.

Concrètement en 14 mois, il a en effet été procédé à la « réingénierie » du réseau existant pour le remettre au niveau des standards actuels, achever le réseau existant pour assurer une couverture complémentaire sur les zones partiellement établies (soit 7000 prises ajoutées), et enfin, construire plus de 25 000 prises pour étendre le réseau initial afin de couvrir des zones jusque là non desservies. « Le tout en permettant l'arrivée, sur ce réseau public, des quatre opérateurs grand public nationaux », souligne les deux hommes.

Place à la commercialisation

En d'autres termes les particuliers et entreprises souhaitant installer la fibre chez eux pourront faire jouer la concurrence entre Free, Bouygues, Télécom, SFR et Orange. En effet, la phase de la réalisation des infrastructures étant désormais achevée, place à la commercialisation. « Il faudra attendre encore environ 2 mois avant que les utilisateurs ne puissent bénéficier de leurs services. Le temps qu'ils mettent en place leurs offres sur le territoire », explique Eric Jammaron.

Pour toute question pratique quant à l'installation de la fibre à domicile, c'est à dire la connection de la prise au foyer, le Président de la Fibre invite les habitants de la communauté d'agglomération de consulter le site de la fibre paloise (www.lafibrepaloise.fr). Il permet d'une part, à partir de son adresse de savoir si on est éligible à la fibre ou pas (notamment dans les communes partiellement couverte) et détaille les étapes du raccordement, qui sera quant à lui réalisé par l'opérateur choisi par l'utilisateur.

Quant au reste de l'agglomération, « plus rurale », comme l'a désignée François Bayrou, le raccordement à la fibre est également bel et bien prévu. Mais ici c'est le syndicat mixte la Fibre 64, pilotée par le Département, qui assure ce déploiement. Selon le calendrier présenté sur le site lafibre64.fr, 100% de l'agglomération Pau Béarn Pyrénées sera couverte par la fibre optique d'ici à 2021. Juste encore un peu de patience donc.



Par Solène Méric

Crédit Photo : Aqui.fr