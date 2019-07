Société | Pau en Jaune pour la 13ème étape du Tour de France

19/07/2019 | Chute et abandon du favori, centenaire du Maillot Jaune en présence de nombreux coureurs de légendes, Emmanuel Macron, soleil de plomb... Une journée riche pour l'étape paloise du Tour

En fin de matinée, alors que les sportives de la Course by the Tour étrennaient pour 5 tours, le circuit du contre-la-montre du jour, ils étaient déjà nombreux dans le quartier de la Gare et Place Verdun à Pau (Départ et arrivée de l'étape), a arboré tee-shirts, casquettes, et autres cadeaux floqués lancés quelques heures plus tôt par l’inratable Caravane du Tour. Mais, outre la course et ses épisodes à suspens, dont la chute et l'abandon d'un des favoris, Wout Van Aert, cette 13ème étape a aussi été marquée par la célébration des 100 ans du Maillot Jaune. L'occasion aussi de souffler la bougie du cinquantenaire de la 1ère victoire (sur cinq) d'un certain Eddie Merckx, présent pour l'occasion au côté d'une belle brochette de nom prestigieux. Le public est venu nombreux pour les rencontrer.

Alors que la Néerlandaise Marianne Vos venait de s'imposer sur la course By the Tour, épreuve féminine World Tour disputée sur le parcours du contre-la-montre de la 13e étape du Tour de France, François Bayrou et Christian Prudhomme ont lancé vers 13h30 les festivités du Centenaire du Maillot Jaune. Un anniversaire palois qui est « tout sauf un hasard » expliquait François Bayrou arguant que le choix des organisateurs du Tour de célébrer l'évènement dans la capitale béarnaise, était étroitement lié à la présence du Tour des Géants. Ce musée à ciel ouvert conte en effet, en quelque 105 totems (plus deux consacrés aux périodes de guerre 14-18 et 39-45), l'Histoire du Tour de France à travers ses grands héros, qu'ils soient glorieux vainqueurs ou perdants magnifiques. Et des grands héros, des Géants de l'histoire du cyclisme, il en a été donné à en voir en ce début d'après-midi...



Des étoiles sur l'estrade et dans les yeux du public

Après avoir présenté le Maillot Jaune de l'étape à l'effigie du "Vieux Gaulois", 'Eugène Christophe, qui fut le tout premier coureur de l'histoire du Tour à le porter le 19 juillet 1919, le Directeur du Tour appela un à un une vingtaine de coureurs de légende pour paratager le gâteau des 100 ans. Grimpèrent alors sur la scène et sous les applaudissements d'un public nombreux et enthousiaste André Darrigade, Jean-François Bernard, Alberto Contador, Raymond Poulidor, Erik Zabel, Cyril Dessel, Greg Lemond, Robert Cazala, Bernard Thevenet, Bernard Hinault ou encore le fameux quintuple vainqueur du Tour Eddie Merkcx. Des nombreuses étoiles sur l'estrade mais aussi dans le regard du public, poussant des acclamations à chaque nom prononcé. De nombreux coureurs dont bon nombre assisteront en soirée au dévoilement d'un nouveau totem dédié au Centenaire du Tour de France,

dévoilé rien de moins que par Emmanuel Macron, juste avant un discours vantant "la mythologie française" que représente l'évènement et les 269 coureurs qui ont porté le Maillot Jaune tout au long de ce siècle.

Les 50 ans d'Eddie Merckx



Mais ces Cent ans du Maillot Jaune à Pau ont aussi rimé avec la plus « merckxienne » des victoires de Merckx, la première, celle de 1969 dont un épisode est resté célèbre dans la mémoire des béarnais (et de nombreux passionnés de cyclisme). Celui de la victoire du Champion à Mourrenx, avec une arrivée 8 minutes avant son dauphin du jour, après une échappée en solitaire de 140 kilomètres depuis le Tourmalet.... 1969 c'était il y a 50 ans, une occasion en or (jaune) pour la ville de Pau d'inaugurer le Totem 1969, par Eddie Merckx lui-même, avant qu'il ne se voit remettre, là encore sous les yeux d'un public nombreux la Médaille de la Ville de Pau par son Maire, et son adjointe en charge du Tour de France, Josy Poueyto.

Le Maillot Jaune conserve son titre

Après ces cérémonies, l'heure était au départ du contre-la montre, avec François Bayrou au drapeau de départ pour le premier coureur à s'élancer, Yoan Offredo (photo), certes, lanterne rouge du classement mais aussi élu coureur le plus combatif de la semaine. Quant à Julian Alaphilippe le français Maillot Jaune au départ d'une épreuve qui aurait pu mettre à l'épreuve sa place de leader, il aura su conserver son titre et remporter le chrono. "34 ans qu'un français en jaune n'avait pas fait ça", félicite Emmanuel Macron. Ce 19 juillet 2019 aura décidément été une belle journée pour le Maillot Jaune d'aujourd'hui et d'hier, et pour les nombreux palois, touristes et fans de la petite reine présents le long des barrières du parcours dans la ville.







Par Solène Méric

Crédit Photo : Aqui.fr