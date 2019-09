Société | Pau Partage crée des tandems pour lutter contre la solitude des personnes âgées

02/09/2019 | Né du terrain et de l'expérience d'agents de la ville de Pau, Pau Partage met en relation personnes âgées seules et bénévoles. Après une 1ère phase de test, le dispositif s'élargit.

Nicole et Véronique, ont un regard tendre et complice l'une sur l'autre . D'ailleurs, entre elles, « ça a été de suite comme une évidence », assure Nicole du haut de ses 85 ans. Un coup de foudre amical au premier regard en quelque sorte. Cette rencontre qui désormais embellit la vie de l'une et de l'autre, c'est à « Pau Partage » qu'elles la doivent. Un dispositif initié, développé et désormais porté par des agents de terrain de la Mairie de Pau, face à leur constat quotidien de la solitude dont souffrent nombre de nos aînés. Un dispositif qui court-circuite les voies habituelles de la décision et qui dans un délai de 3 mois a déjà fait la preuve de toute sa pertinence, et compte continuer à se déployer, avec la bénédiction des élus de la Ville.

A Pau, comme ailleurs, dire que de nombreuses personnes âgées souffrent de solitude n'a rien, malheureusement de nouveau. Mais la nouveauté dans la capitale béarnaise, est dans la volonté de 4 agents de la Ville (une aide à domicile, une agent de portage de repas à domicile et deux chargées de projets) d'agir, de manière constructive et pérenne, pour amoindrir cette souffrance au quotidien au-delà de leur propre mission. Un passage à l'action permis en effet, par l'opportunité saisie par la ville de Pau de s'inscrire dans le programme « Béta-Gouv », incubateur de services publics innovants et numériques lancé par le gouvernement. Ce programme a ainsi inspiré une méthode de travail pour créer, tester et développer un nouveau service à destination des plus de 60 ans et visant à lutter contre la solitude.



"91% des plus de 60 ans se sentent seuls et en souffrent"

« Pour définir au mieux le problème et les réponses adéquates à y apporter, nous avons fait parvenir des questionnaires auprès de 200 usagers du CCAS et sommes allées à la rencontre d'un certain nombre d'entre eux. Les résultats ont été alarmants : 91% des personnes interrogées de plus de 60 ans ont déclaré se sentir seules et en ressentir de la souffrance. », décrit Clémence Hiénard, chargée de projet à la délégation qualité, innovation et pilotage de la Mairie de Pau. Autre constat, plus que l'organisation de sorties ou d'activités, « ce qui importe le plus pour ces personnes c'est vraiment le contact avec d'autres personnes », ajoute-t-elle.

Le projet une fois présenté et validé par un juyy palois puis parisien (pour intégrer Beta Gouv), s'est donc mis en œuvre autour de la recherche de bénévoles, « services civiques, néo-retraités, étudiants... », pour venir tenir compagnie à ces personnes 2 heures par semaine. « A chacun ensuite de proposer des activités selon les attentes et les envies de chacun : certains vont faire un peu de jardinage, d'autres vont jouer au scrabble, cuisiner ensemble ou simplement se faire la conversation... ».



"C'est un vrai moment de partage"

Une phase de préparation montée en 3 mois avec à l'issue, un premier « test » du dispositif, auprès de 10 personnes âgées impliquées et 13 bénévoles. Et ce premier essai est une réussite ; à l'image du tandem formé par Nicole et Véronique. « C'est une belle rencontre, et ça se passe vraiment bien entre nous », témoigne Nicole visiblement heureuse de cette nouvelle amitié et des visites régulières que lui fait Véronique. « Nous avons appris à nous connaître et à échanger sur des choses personnelles, à nous livrer peut-être même plus qu'auprès de notre propre famille, car c'est un regard proche, mais plus neutre que m'apporte Nicole. C'est un vrai moment de partage », témoigne aussi la bénévole, Véronique, sous le regard doux et en effet bienveillant de Nicole.

« Le bénéfice se fait vraiment dans les deux sens, tant pour la personne âgée que pour la personne qui vient lui tenir compagnie », confirme Clémence Hiénard après un premier bilan auprès des différents tandem mis en place. Dans le cas de Véronique, arrivée sur Pau, sans emploi ni connaissance dans la ville, cette rencontre lui a aussi permis de « se rebooster », de reprendre confiance en elle. De ce point de vue là ; son retour à l'emploi, elle en est persuadée, n'est pas étranger avec sa rencontre avec Nicole.







Une soixantaine de bénéficiaires d'ici le mois de décembre

Compte tenu de ces premiers résultats encourageants, le projet s'apprête donc à se déployer, en élargissant l'expérimentation auprès d'une soixantaine de personnes âgées d'ici le mois de décembre, avant dans une troisième étape d'ouvrir le dispositif au plus grand nombre. Afin de faciliter le recrutement des volontaires un dispositif numérique va également être mis en place, pour autant, l'équipe aux manettes, attachés aux relations humaines, s'engage à rencontrer chaque personne âgée et chaque bénévole souhaitant entrer dans l'aventure Pau Partage.



Informations pour intégrer le dispositif Pau partage : 06 27 33 88 87 ou c.hienard@agglo-pau.fr



Par Solène Méric

Crédit Photo : Aqui.fr