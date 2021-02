Société | Pau : un mois de mobilisation contre les discriminations

23/02/2021 | Entre conférences, projections, débats ou ateliers en ligne et expositions en plein air, l'édition 2021 de Mars attaque connaît un programme bien fourni, malgré le contexte sanitaire

Un mois d'animations pour pointer et lutter contre toutes les formes de discrimination, voilà l'ambition pour la quatrième année consécutive de l'opération paloise « Mars attaque ». Du 8 mars 2021, journée internationale des droits des femmes, au 8 avril, journée Label Tourisme et handicap, la Ville de Pau et les acteurs de terrain de la lutte contre les discriminations proposent une trentaine d'animations en tout genre autour de cette sensibilisation. Une volonté de sensibiliser le grand public que la crise sanitaire et les mesures de protection qu'elle entraîne ne seront pas vraiment parvenues à amoindrir. Bon nombre des rendez-vous donnés se font en effet en ligne, mais pas seulement.

Ce mois de sensibilisation « Mars attaque contre les discriminations », c'est l'occasion de mettre un coup de projecteur sur les actions qui sont menées tout au long de l'année par la quarantaine de structures partenaires de la manifestation. Des partenaires dont la vocation est de soutenir des publics souvent victimes de discrimination, qu'elle soit liée au genre, à la sexualité, au handicap, aux origines ou encore à la situation sociale... L'idée derrière étant de ne pas opposer les combats mais bien, dans une logique englobante et partagée, de participer à la cohésion sociale défend Marie-Laure Mestelan, adjointe au maire de Pau en charge de la vie associative et de la lutte contre les discriminations .

Genre et handicap

En ouverture de cette programmation, le 8 mars, le Centre d’Information Europe Direct, porté par l’association Pistes solidaires, réunit dans un « webinaire » acteurs européens et locaux pour échanger autour de la question de l’égalité entre les femmes et les hommes dans le monde du travail. Une députée européenne membre de la Commission Droits des Femmes sera présente ainsi des déléguées du Défenseur des Droits, une association locale et le service Emploi de la Communauté d’Agglomération Pau Béarn Pyrénées. Un thème de la lutte contre les discriminations liées au genre ou à la sexualité, qui se poursuit le 10 mars avec l'organisation par le CDIFF d'un ciné débat en ligne autour du sexisme, ou encore, tout au long du mois de mars (dès le 2 mars) des lectures de textes sur la thématique LGBT diffusés sur Radio campus et la radio associative RPO (Radio Pau d'Ousse – 97.0 FM) en partenariat avec le planning familial notamment.



Plusieurs initiatives sont également prise sur la sensibilisation aux handicaps : l'UNADEV propose, en ligne, la projection du documentaire « Être aveugle face à la Justice » suivi d'un débat, ainsi que deux téléconférences autour du handicap visuel, l'une proposant un quizz-débat sur la question, l'autre, la lecture d'un conte dans le noir... « pour peu bien sûr que les participants jouent le jeu depuis chez eux », précisent les organisateurs. Autre proposition de l'association, une sensibilisation autour du thème « C'est quoi être malvoyant » sur les ondes de la radio EIPM (96,6 FM).

Au programme également le 23 mars, une conférence en ligne sur un sujet rarement abordé qu'est l'accueil des bébés en situation de handicap dans les crèches et haltes garderies, animée par POULPITO.

Au programme aussi de ce « Mars attaque », des ateliers d'initiation à la langue des signes en ligne le 27 mars. Une animation proposée par l'Association des Sourds et Malentendants et Amis du Béarn (ASMAB), qui vise à la défense et à la promotion de l'identité et la culture sourde, et pour l'inclusion de cette communauté dans la société.

Emploi, art et culture

Mais ce quatrième « Mars Attaque » donne également à voir un grand nombre d'expositions en plein air. Des propositions diverses et éclectiques sont ainsi proposées aux Palois sur le thème de la discrimination dans l’emploi, avec CV Street (CV et photo grand format de demandeurs d'emploi) proposé par le Service Emploi de la Communauté d’agglomération Pau Béarn Pyrénées ; sur la construction de nos idées reçues avec Chemin des préjugés proposée par les Petits Débrouillards au jardins familiaux du Petit Alyzé à Ousse des Bois, ou encore sur la sensibilisation aux situations de handicap avec une proposition de l’Institut Médico-Educatif le Castel de Navarre...

Une autre exposition, se double d'un événement en ligne : « Journal de bord » proposée par l’Organisme de Gestion des Foyers Amitié, centre d’accueil de demandeurs d’asile pour rendre compte d'une action menée avec l'artiste Makja,rappeur slameur connu pour avoir participé à la saison 8 de The Voice. Il a en effet réalisé des ateliers avec des jeunes mineurs isolés étrangers, lors d'une résidence artistique. L'ensemble de la démarche et les oeuvres créées seront présentées à travers la projection d'un reportage en ligne suivi d'une table ronde le 31 mars, doublées d’une exposition installée de manière symbolique dans un lieu de passage et de rencontres, la gare de Pau. Les voyageurs pourront y lire les textes et dessins créés par les jeunes avec l'artisteet dont le voyage, au regard de leur parcours de vie est un thème central.

La culture et l'art ce sont aussi les vecteurs par lesquels les bibliothécaires du réseau des médiathèques ainsi que leurs invités proposent d’aborder les discrimination, au menu notamment, café littéraire, spectacle, pièce de théatre retransmises en ligne ou encore expositions.



Par Solène Méric

Crédit Photo : Ville de Pau