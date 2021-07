Société | Paujeunes.fr, la plate-forme numérique multiservices 100% dédiés aux jeunes

06/07/2021 | Agenda culturel, recherche d'emplois, apprentissage du code de la route ou simulateur d'aides financières, Paujeunes.fr veut aider les jeunes au quotidien

Après avoir été retenue pour concevoir, créer et animer la plate-forme du Gouvernement 1jeune1solution.gouv, réalisée dans le cadre du plan de relance pour l'emploi des jeunes, la start-up Wizbii vient de lancer une plate-forme multiservices à destination cette fois des jeunes palois. Une plate-forme numérique réalisée à la demande de la Ville et co-construite avec les acteurs locaux de la jeunesse afin de répondre à tous leurs besoins, questions ou envies. Qu'ils habitent déjà la ville, depuis longtemps ou pas, ou qu'ils se préparent à y vivre pour y faire leurs études ou se lancer dans la vie active. Cette déclinaison hyper-locale et complémentaire à la plate-forme nationale est une première que les concepteurs aimeraient bien voir se développer auprès d'autres collectivités.

C'est plutôt fier, que François Bayrou a présenté cette nouvelle plate-forme numérique en ligne, à l'occasion de son lancement le 1er juillet dernier : « ce site est complet, original, nouveau, promis à un très grand avenir depuis Pau. C'est une application à destination des jeunes dont la première vocation est de donner des renseignements sur toutes les aides auxquelles ils ont droit, mais aussi sur des offres d'emplois, des services et des loisirs ». Le nom de cette plate-forme, Paujeunes.fr. Benjamin Ducassou, co-fondateur palois de Wizbii, de préciser à son tour : « cette plate-forme digitale a été créée pour accompagner les jeunes dans un contexte post-Covid, dans tous ces différents domaines ».



Simulateur d'aides, apprentissage du Code de la route, démocratie participative

En détails, ce site leur permet ainsi d’accéder à de nombreux services dont un moteur de recherche recensant des milliers d’offres d’emplois sur Pau et sa région, ainsi que des solutions disponibles à proximité, telles que des propositions d'alternances, ou des missions de services civiques. Concernant l'accès aux aides, un simulateur permet de faire découvrir à l'internaute parmi plus de 500 aides étudiantes, existantes au niveau local ou national, celles auxquelles il peut prétendre au regard de sa situation personnelle. Mais Paujeunes.fr, ouvre aussi la possibilité de rencontres avec des entreprises ou des associations à travers un agenda de manifestations, tant de job-datings, de Salons étudiants que de manifestations culturelles, sportives ou encore musicales. Pour les plus engagés, Paujeunes.fr répertorie aussi les différents dispositifs associatifs (et MJC) dans lesquels ils peuvent s'impliquer par du bénévolat.



Autres points forts de ce site, qui a évidemment sa version mobile, il propose un espace d'apprentissage du Code de la route gratuit et illimité pendant un an, ainsi qu'un espace d’échanges entre la Ville et les jeunes. Ils pourront ainsi être sollicités par la collectivité afin de donner leur avis, répondre à des sondages ou questions en lien avec des actions et politiques liées à la jeunesse. Un véritable atout selon les représentants de l'éducation populaire, qui ont participé à la conception du site, voulant voir dans cet outil, « un lieu de démocratie participative » et « d'interaction entre les jeunes et la collectivité ». Cette plate-forme, comme un point d'écoute des jeunes permettra aussi au site d'évoluer selon leurs besoins. De prochaines évolutions sont d'ores et déjà programmées rapidement : la mise en ligne de propositions de stages dès cet été, ou encore le dépôt automatique des demandes d'aides directement depuis le site Paujeunes.fr sans autres formalités.

"Trouver tous les possibles"

Selon Olivier Pellure le directeur de la MJC des Fleurs, présent lors de ce lancement, « c'est un outil qui bien que distanciel va permettre de favoriser la rencontre, et c'est en ça que nous le voyons d'un bon oeil. Il va également permettre de donner accès au droit commun aux jeunes qui passaient sous les radars » . Un enthousiasme évidemment aussi partagé par l'adjoint au maire en charge de la jeunesse, Régis Laurent heureux de constater « la richesse du territoire en matière d'offre de pratiques culturelles, sportives, ou éducatives autour des MCJ et des centres sociaux notamment. Les jeunes pensent à tort qu'il n'y a pas grand-chose à faire à Pau. Ici ils peuvent trouver tous les possibles ! »



Au-delà de la convergence des services destinés à la jeunesse paloise, le site se pose aussi comme une vitrine de la ville pour les publics de futurs étudiants ou jeunes actifs non palois, mais curieux ou intéressés à venir s'installer à Pau. Une partie du site est en effet dédiée à la découverte de la ville, et ses différentes installations et équipements dont pourraient bénéficier ces éventuels futurs habitants. Paujeunes.fr, est donc aussi un outil de promotion territoriale dans lequel la Vile de Pau a investi 85 000 € indique son maire.



Par Solène Méric

Crédit Photo : Capture d'écran Paujeunes.fr