Société | Perturbations à venir sur la ligne Bordeaux-La Rochelle

06/11/2020 | Sur la ligne Bordeaux-La Rochelle-Nantes, les travaux en cours et à venir vont modifier les horaires de passage

Avec ses 3881 usagers/jour en moyenne du lundi au vendredi, le La Rochelle-Bordeaux est une des lignes les plus fréquentées de Nouvelle-Aquitaine. C’est aussi une des plus performantes, selon la SNCF et la Région, avec 91,4 % de trains à l’heure - un chiffre stable ces dernières années. Une régularité maintenue vaille que vaille, avec les nombreux travaux en cours ou à venir sur la ligne. Ces prochains mois, les usagers vont devoir jongler entre des changements d’horaires, des mises en places de cars sur certains axes, voire des suppressions de trains à certaines heures, selon le dernier point du comité de ligne qui s’est tenu le 5 novembre.

« Malgré la crise sanitaire, les travaux de régénération Saintes/Saint-Mariens (29,9 M€ dont 9 M€ de participation régionale) et La Rochelle/La Roche-sur-Yon (152 M€ dont 13 M€ de participation régionale) ont été maintenus. Un plan de transports adapté est systématiquement mis en place, après concertation avec les territoires et associations d’usagers », explique Jacky Emon, conseiller régional de Nouvelle-Aquitaine délégué aux Trains express régionaux.



Saintes et Jonzac: deux grands chantiers de modernisation des gares

La Région accompagne également le projet de Pôle d’échanges multimodal de La Rochelle et de mise en accessibilité des quais de la gare à hauteur de 6,6 M€, soit 2,7 M€ pour le pôle d’échanges et 3,9 M€ pour la mise en accessibilité des quais. Les travaux ont démarré à l’automne 2020 pour une mise en service complète en 2023. Deux grands chantiers de modernisation de gares sont en cours en 2020. A Saintes, le projet comprend un agrandissement du hall, avec une création d’une zone d’attente et de modernisation des guichets. A Jonzac, ce sont des portes à ouverture automatique qui doivent être posées.



Sur le La Rochelle-Bordeaux, les horaires TER et Intercités (IC) vont ainsi être ajustés en 2021 pour gagner deux correspondances avec la Transversale Sud à Bordeaux, et ainsi restaurer les possibilités de liaisons du Sud Est vers la façade atlantique : IC Marseille 13h38 - Bordeaux 19h26 en correspondance avec le TER Bordeaux départ 19h43 pour une arrivée à La Rochelle à 22h11 ; IC Marseille 11h38 – Bordeaux 17h26 en correspondance avec l’IC Bordeaux 17h40 – La Rochelle 19h59. A noter : les autocars mis en place en début d’année pour cause de réfection de la voie circulent toujours entre La Rochelle et Nantes. Les départs et les arrivées du La Rochelle-Bordeaux se font donc en correspondance avec les arrivées des cars. Le La Rochelle-Bordeaux aura ainsi 3 aller-retour par jour en 2021. Le premier TER au départ de La Rochelle sera donc à 9h44 pour une arrivée à Bordeaux à 12h08, après un passage à 10h04 à Rochefort, 10h36 à Saintes et 11h13 à Jonzac. Même configuration pour les trains suivants, avec des départs à 13h44 et 18h44 de La Rochelle pour une arrivée respectivement à 16h08 et 21h08. Dans l’autre sens, le premier départ à Bordeaux est beaucoup plus tôt : 7h51, pour une arrivée à 10h04, avec un quart d’heure de correspondance pour attraper le car de Nantes. Prochain train à 11h51 pour une arrivée à 14h04, puis 17h51 pour une arrivée à 20h04.



Par Anne-Lise Durif

Crédit Photo : Archives Anne-Lise Durif