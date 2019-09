Société | Pessac : Liryc signe une convention de mécenat avec le groupe américain Boston Scientific

L’Institut de Rythmologie et de modélisation Cardiaque (Liryc) a signé mardi 3 septembre dans les locaux de l’Institut Hospitalo Universitaire Liryc, situé dans l’enceinte de l’hôpital Xavier-Arnozan, avenue du Haut-Lévêque à Pessac, une convention de mécénat avec le groupe de technologies médicales Boston Scientific portant sur un million d’euros sur cinq ans.

Porté par le professeur Pierre Jaïs, Directeur adjoint de l’Institut de Rythmologie et de modélisation Cardiaque, ce partenariat s’inscrit dans la continuité des collaborations scientifiques et industrielles avec l’entreprise Boston Scientific, un des leaders mondiaux de l’électrophysiologie cardiaque.

A travers le financement des chaires d’excellence scientifiques internationales portées par l’IHU Liryc dans le domaine de la fibrillation auriculaire et de l’imagerie cardiaque ou d’actions innovantes pour la formation médicale telles que le développement de simulateurs ou de programmes académiques, ce partenariat témoigne de la volonté de l’institut de conduire des partenariats entre le public et le privé avec comme but la promotion de l’excellence scientifique et de l’innovation médicale au service des patients.

Soutenir la recherche et le développement

« Les maladies cardiovasculaires sont la principale cause de mortalité au monde et les problèmes de rythme cardiaque jouent un rôle déterminant dans ces décès. Chez Boston Scientific, nous nous engageons à faire progresser la science au service de la vie. En nous associant à l'Institut Liryc, notre objectif est de soutenir la recherche et le développement d'une importance vitale et de contribuer aux études en cours sur les problèmes électriques du cœur afin de sauver des vies » a déclaré Angelo De Rosa, Vice-Président Rhythm Management à Boston Scientific lors de la signature de la convention le 3 septembre dans les locaux de Liryc.

« Notre collaboration avec le groupe industriel américain Boston Scientific qui fabrique notamment des cathéters utilisés pour le traitement des maladies cardio-vasculaires remonte à plus de dix ans. L’Institut Hospitalo Universitaire Liryc et le groupe Boston Scientific partagent un engagement commun dans la recherche de solutions médicales innovantes en vue d’améliorer la santé des patients atteints de maladies du rythme cardiaque. Ce don sera investi à la fois dans le soutien des activités de recherche et de formation dans le domaine des arythmies cardiaques. C’est donc un nouveau volet qui s’ouvre : celui du mécenat » précise Elodie Gaillacq, Chargée de communication à l’institut Liryc.

Au mois de juillet, l’institut a organisé une Summer school où chercheurs et radiologues internationaux ont pu venir s’exercer sur le simulateur conçu par l’Institut de Rythmologie et de modélisation Cardiaque et se familiariser avec la plateforme technologique.

Une opération Portes ouvertes est prévue dans les locaux de Liryc le 28 septembre prochain, avec notamment au programme des ateliers pédagogiques qui porteront sur le fonctionnement du cœur. Cela sera aussi une journée thématique sur le sport où l’on abordera la question de la mort subite des sportifs. Des ateliers de sensibilisation aux gestes de premiers secours seront organisés à l’attention des enfants et des adultes ainsi que des cours de fitness avec un professionnel.

Contact :

www.ihu-liryc.fr



Par Elisabeth Guignaud Le Berre

Crédit Photo : Liryc