Polynésie et Playmobil investissent la foire de Poitiers

18/05/2019 | Du 18 au 26 mai, la foire de Poitiers se met à l'heure de la Polynésie. Au programme des spécialités des îles polynésiennes, spectacles et rencontres culturelles

La 85e édition de la foire de Poitiers se déroule du 18 au 26 mai au parc des expositions. Cette année, elle fait la part belle à la Polynésie, perle du pacifique. L’occasion de faire voyager les visiteurs au coeur de ses paysages insulaires idylliques. La foire accueille également plus de 200 exposants dans les domaines de la maison, jardin, artisanat, loisirs, etc. Pour les amateurs de sensations fortes, l’après-mid, de 14 heures à minuit, il y a une soixantaine de manèges et d’attractions à leur disposition. Les organisateurs espèrent accueillir plus 70 000 visiteurs.

Dès que l’on franchit les portes du parc des expositions de Poitiers, nous sommes plongés dans une ambiance polynésienne. Les palmiers ornent les entrées. Il ne manque juste que le soleil, car la pluie est en revanche bien présente ce samedi 18 mai, jour d’inauguration de la foire, mais selon Stéphane Bertrand, responsable du parc des expositions, ce n’est pas forcément un point faible. « Les Poitevins ne vont pas partir en week-end avec ce temps-là donc la foire peut être un lieu propice aux sorties. En plus, il y a plein de choses à découvrir ». Que ce soit, la belle brocante et collections organisée les 18 et 19 mai, le concert Vegedream le 23 mai, ou encore le vide-grenier du secours populaire français le 26 mai, sur les neuf jours de foire, le programme est bien rempli.

L’exotisme de la Polynésie

Sachant que cette année le thème de la foire de Poitiers est la Polynésie, perle du pacifique. Un espace de 1000m2 y est consacré dans le hall A. Un véritable lagon artificiel est reproduit avec du vrai sable, des plantes (dont des bananiers), ce décor typique plonge les visiteurs dans l’ambiance. « Ce thème a été choisi pour faire rêver et pour donner envie de voyages », explique Stéphane Bertrand. La foire accueille une délégation marquisienne d’une soixantaine de personnes. Aussi bien des commerçants, des artisans, que des danseurs, de quoi nous plonger dans l’océan Pacifique et découvrir les spécialités de cette région. D’ailleurs, on retrouve une ambiance festive avec un restaurant-bar qui trône au milieu de ce décor de village typique reconstitué. Deux expositions sont proposées sur deux grands noms de la culture francophone : Paul Gauguin, peintre postimpressionniste qui a peint 70 toiles en quelques mois sur les Marquises, sans doute propices à son inspiration ; Jacques Brel, le chanteur belge qui a vécu à la fin de sa vie aux Marquises qu’il avait découvertes en 1974. Dans cette exposition, on peut voir son avion, un bi-moteur Beechcraft Twin Bonanza baptisé Jojo.

Qui dit Foire, dit également commerce, plus de 200 exposants sont présents avec des offres compétitives dans les domaines de la maison, du jardin, de la motoculture, des loisirs, de l’auto, du vélo, des activités de plein air, de l’artisanat et la gastronomie, bien sûr, avec également un village gourmand et de nombreux foodtrucks autour « Il y a un travail de sélection des exposants. On essaie de promouvoir de la proximité et du local », précise Stéphane Bertrand.

Playmobil et histoire

Direction le milieu du hall B où une maquette en Playmobil est mise en avant sur le stand de Grand Poitiers. Elle représente Poitiers à l’époque médiévale, autour de la rue de la Cathédrale, du Palais des Ducs d’Aquitaine à la cathédrale Saint-Pierre. Cette mise en scène est réalisée par la famille Leuillier, Jean-Michel, Isabelle et Éric, leur fils de 14 ans. Le plateau mesure 36 m2 et a nécessité tout de même près de 300 heures de travail. Au total, il y a 10 000 pièces et des centaines de figurines. « Nous nous sommes inspirés du dossier publié dans le magazine l’Express sur la ville médiévale de Poitiers. Je suis même venu prendre des photos sur place. J’ai travaillé aussi avec des vues aériennes », explique Jean-Michel qui a le souci du détail. Il a reproduit sur mesure le palais des ducs (3 mètres de long sur 1 mètre de large) et la cathédrale (2,5 mètres de long sur 1,4 mètre de large). La famille Leuiller est originaire de Saint-Omer (Pas-de-Calais), il a fallu acheminé tout sur Poitiers. Un voyage de 6h30. « La tâche pour tout transporter a été compliquée. Il a fallu caler les pièces pour éviter les chocs », précise le passionné de ces petites figurines. Il les collectionne depuis qu’il a six ans, soit 43 ans. Il dispose d’un bâtiment industriel de 800 m2 pour entreposer les 400 m3 de Playmobil qu’il possède. Pour se procurer les pièces, soit il les commande directement à la marque au détail, soit il demande à un ami qui habite en Espagne de reproduire, les pièces à la commande, à l’aide d’une imprimante 3D. « Les vitraux et des pièces de la Cathédrale et du Palais des Ducs ont été réalisés par ce procédé », confie Jean-Michel. Le Playmobil un loisir pour les Leuillier. Jean-Michel est dans la vie ingénieur en agriculture, pendant que sa femme est docteur en pharmacie. La reproduction du palais et de la cathédrale est à découvrir durant toute la foire.

Il y a également la fameuse fête foraine avec 60 manèges et attractions pour ceux qui sont en recherche de sensations fortes . Elle est ouverte de 14 heures à minuit (selon la météo).

Durant les neuf prochains jours, Poitiers vivra donc à l’heure polynésienne. La foire espère attirer du monde. « L’an dernier nous avions accueilli plus de 62 000 visiteurs. On compte en avoir plus et atteindre les 70 000 », conclut Stéphane Bertrand. La foire de Poitiers est la deuxième de la région Nouvelle-Aquitaine. Elle accueille 200 exposants et une soixantaine d’attractions et manèges sur les 15 000 m2 du parc des expositions.

La foire de Poitiers, au parc des expositions, du 18 au 26 mai 2019

Entrée et parking gratuit. Ouverte de 10h à 20h.

Village gourmand de 10h à 00h.

Fête foraine de 14h à 00h.

Concerts, animations et événements gratuits.

Programme à consulter ici



Par Julien Privat

Crédit Photo : Aqui.fr