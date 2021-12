Société | Pour les fêtes, Pau s'illumine et s'anime en 3 temps !

02/12/2021 | Un peu comme un calendrier de l'Avent, la capital béarnaise dévoie ses animations festives de fin d'année au fil du temps. La première case a été ouverte vendredi, il en reste deux!

"5, 4, 3, 2, 1, 0!" Vendredi 26 novembre à 18h30, les illuminations de Noël ont été lancées à Pau par le maire de la ville, François Bayrou, soutenu dans son décompte par les nombreux enfants venus assister à ce moment toujours un peu magique. L'occasion pour les petits visiteurs de découvrir avec leurs parents les 40 chalets du marché de Noël, installés comme à leur habitude, place Clemenceau et allées d'Aragon. La nouveauté : l'immense chapiteau de lumières variées et dynamiques qui les surplombent sur la grande place. Une première inauguration en musique qui marque le lancement de l'Esprit de Noël sur la ville. Une ambiance féerique qui va aller crescendo avec deux autres temps forts : l'ouverture du Village de Noël puis la Fête des Lumières.

Maroquinerie, bijoux, montres, accessoires et textiles, décoration, produits de soin et de bien-être, jeux et jouets mais aussi produits alimentaires à emporter... Depuis vendredi de 11h à 20h, les chalets du marché de Noël regorgent comme le veut la tradition, d'idées de cadeaux en tout genre et pour tout âge, à glisser dans la hôte du Père Noël ainsi que de quelques plaisirs gourmands. En incontournables des Fêtes de fin d'année, ils seront ouverts de 11h à 20h (20h30 pour les chalets gourmands et 22h les samedis 11 et 18 décembre) jusqu’au 3 janvier prochain.

Incontournable aussi des animations de Noël paloises, la grande roue, enfilant chaque soir sa parure scintillante, a fait elle aussi son retour cette année et s'installe à l'extrémitié du marché de Noël, square Aragon jusqu'au 9 janvier 2022.

A propos de lumières, l'inauguration de vendredi, outre l'impressionnant voile lumineux qui chapeaute la place Clémenceau, de nouveaux motifs illumine les rues voisines, pour faire briller le regard des petits et des grands qui reste toujours un peu quoi d'admiration sous les plafonds lumineux installés rue Serviez ou promenade des Pyrénées. Mais comme il s'agit aussi d'enchanter les oreilles, sont aussi prévues des animations musicales tous les vendredi samedi et dimanche (jusqu'au 24 décembre) en fin d'après-midi. Rendez-vous sur la scène à proximité du manège de la place Clemenceau, sans oublier des animations musicales itinérantes les week-end.





Le Père Noël en son village

Autre « classique» des animations festives paloises et dont sont particulièrement friands les enfants : le village de Noël situé place Royale, face à la Mairie. Pour son inauguration, demain, vendredi 3 décembre à 18h, le rendez-vous est donné avec le Père Noël en personne et une chorale de 88 enfants des accueils périscolaires des écoles publiques paloises.

Cette année, le Village de Noël prend des allures plus que jamais... paloises ! En effet, entièrement imaginé par un agent de la collectivité et réalisé par les services de la Ville de Pau, il met en scène des bâtiments emblématiques à échelle réduite : la mairie de Pau, le château, la gare, une église, des immeubles et villas, la grande roue, un moulin, deux usines, une école, un bureau de poste et un aéroport... Les bâtiments les plus grands sont l’église et le château mesurant 3m x 4m x 3m (h).



Mais la place Royale accueillera aussi les animaux du Père Noël : ânes, poneys, moutons, chèvres et lapins... Quant au grand Barbu, tant attendu, il recevra les enfants dans sa maison jusqu’à Noël les 12, 19, 22 et 23 décembre de 15h à 19h30 et le 24 décembre de 14h à 17h. Mais les enfants pourront aussi l'apercevoir se promenant dans les rues du centre ville en petit train... On entend dire qu'il se baladera ainsi dans Pau les 4, 5, 8, 11, 15, 18, 20 et 21 décembre de 15h à 19h. Le Père Noël est en effet assez précis sur ses horaires de sortie !



Enfin, place Royale toujours, un sapin géant de 13m de haut composé de 133 sapins de production française prend place sur le kiosque de la place Royale. Des sapins Nordmann qui seront ensuite broyés pour servir de paillage, précise la Mairie.





Mapping lumineux et déambulation poétique

Vendredi, l'inauguration du village de Noël marquera également le lancement du "Parcours lumineux" du cœur de ville. Des bâtiments incontournables de Pau seront illuminés via des mappings réalisés par les équipes techniques de la Ville de Pau. Ce parcours lumineux démarre en bas du funiculaire, passe par la palmeraie, le palais Beaumont, le boulevard des Pyrénées, le haut du funiculaire, la fontaine de Vigny, la mairie, l’église Saint-Martin, le Château, l’église Saint Jacques et le Hédas.... Les mappings de la mairie, de l’église St Martin et du Château démarreront tous les soirs à 18h30 jusqu’à 23h. Côté lumières, le parvis des Halles n’est pas en reste : deux lustres géants lumineux seront installés et illuminés du 11 au 30 décembre.

Enfin, troisième temps forts des festivités paloises : la Fête des Lumières, le samedi 11 décembre à partir de 18h30. Un grand retour après son annulation en 2020 en raison de la crise sanitaire... Trois compagnies artistiques viendront animer cette déambulation tout en légèreté, lumière et musique.

Les 7 échassières des Divines Nanas proposeront une déambulation poétique et haute en couleurs, elles seront suivies dans le même esprit par les 10 échassiers de La Parade féérique, qui n'oubliera pas son char sonorisé, puis par les Big Dancers, 6 marionnettes géantes illuminées qui rempliront à leur tour les rues de musique et de danses. Cette joyeuse parade s’élancera à 18h30 depuis la rue St Louis et prendra la rue du Maréchal Joffre, la rue Gassion, la rue Henri IV, la rue Adoue pour se terminer boulevard des Pyrénées d’où le public pourra admirer un feu d’artifice tiré depuis le stade Tissié à 19h30. La soirée se poursuivra en musique encore, square Aragon, avec le concert du groupe Pick Up.





A noter : Le port du masque est obligatoire pour toutes les animations et tous les sites de Noël (marché de Noël, grande Roue, village de Noël de la place Royale et Fête des Lumières). Le pass sanitaire sera exigé pour la maison du père Noël place Royale, pour la Grande Roue ainsi que pour accéder au boulevard des Pyrénées pour assister au feu d’artifice de la Fête des Lumières.



Par Solène Méric

Crédit Photo : Ville de Pau