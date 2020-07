Société | Première journée de vélo : destination La Rochelle !

15/07/2020 | Notre journaliste Julien Privat s'est lancé dans un périple à vélo de Poitiers à Bayonne. Une autre manière, pas toujours sans encombre, de découvrir la côte. En selle!

Cet été, Aqui a choisi de partir à l’aventure... à vélo. Un trajet qui correspond en partie à la fameuse vélodysée (un itinéraire de plus de 8 100 kilomètre à vélo qui rallie le Cap Nord en Norvège à Sagres. A Aqui, on se contentera aisément pour nos petits mollets de la partie que l’on trouve dans notre région : la Nouvelle-Aquitaine. Le départ était programmé ce mardi 14 juillet depuis Poitiers pour rallier La Rochelle (avec un début de parcours en TER...). Péripéties et marques de bronzage de cycliste sont au rendez-vous. Récit de cette première étape d’un voyage qui devrait durer 9 jours pour rallier Bayonne ce mercredi 22 juillet.

Après avoir établi un itinéraire plus ou moins précis, me voilà avec un ami du collège, David, pour parcourir la célèbre vélodyssé. Cette route à faire exclusivement en vélo qui rallie la Norvège au Portugal. Plus de 8 000 kilomètres, un peu trop pour nous qui ne sommes pas forcément habitués à faire du vélo. On se contentera donc de 576 kilomètres selon le site de la Vélodysée de Poitiers à Bayonne.

Cependant pour commencer notre parcours - nous sommes courageux mais pas téméraires - nous avons choisi de débuter le périple à vélo à partir de Niort. Nous empruntons donc le TER - seuls trains qui acceptent encore les vélos, les réservations vélo ont été suspendues pour le TGV - entre Poitiers et Niort. Nous devions nous retrouver à 9h30 sur le quai de la gare de Poitiers. Pour la rallier, j’avais environ 8 kilomètres de vélo à faire seul. Les premiers kilomètres se passent sans encombre. Le vélo réagit bien et la remorque (qui sert à transporter : tente, affaires de camping et quelques changes) ne me pose pas trop de difficultés. Sauf qu’à mi-parcours, crevaison ! La chambre à air de la roue arrière s’est dégonflée rapidement. Première aventure. Ce n’est pas grave. Je poursuis à pieds et préviens mon ami du problème. Fort heureusement, sa mère et sa sœur sont venues me chercher pour m’emmener à la gare. Sans ça, je crois que cela aurait été juste pour prendre sereinement le train. Pour la réparation, nous nous en occuperons arrivés à Niort.

Le train pour commencer

Après à peine plus de 50 minutes de train nous voilà enfin à Niort. Début véritablement de notre périple à deux roues. Tout commence par une réparation ou plutôt un changement de chambre à air. Oui, il vaut mieux en prévoir de rechange en cas de crevaison avec un kit de réparation ! Les démonte-pneus sont fort appréciables et très utiles dans de telles situations. En une quinzaine de minutes, la roue arrière est de nouveau opérationnelle. Allez, nous sommes parés pour le départ officiel. Petite visite express de Niort. Arrêt sur un banc à proximité du marché et du donjon de Niort, un monument commandé par Henri II de Plantagenet, le roi d’Angleterre et mari d’Aliénor d’Aquitaine en 1180. Il ne vit jamais son achèvement mais il trône là, perdu, dominant la Sèvre Niortaise encore aujourd’hui en plein centre-ville de Niort. Ici nous avons échangé avec une mère et son fils qui viennent de Savoie. Après une journée au Futuroscope la veille, ils viennent visiter le marais poitevin. Tout notre attirail questionnent un peu les gens que l’on croise et suscite pas mal la curiosité . Et à chaque fois, ce sont toujours des échanges positifs et d’encouragements. Ça motive !

Les premiers coups de pédales se passent bien. Direction le marais poitevin, également appelé la Venise verte. Cette itinéraire est celui de la Vélofrancette (600 kilomètres de Ouistreham à La Rochelle). Les paysages sont sympathiques et bucoliques. On évolue sans cesse quasiment à l’ombre et le petit vent est assez rafraîchissant (surtout quand le mercure affiche plus de 30 degrés). Pour ne pas s’égarer, nous suivons à la lettre le chemin proposé sur le site. Il est possible de télécharger l’itinéraire directement sur son téléphone portable. Bien utile.





Couché de soleil sur le Phare du Bout du Monde depuis le Port des Minimes à La Rochelle



Zone blanche et itinéraire aléatoire

Deuxième arrêt à Saint-Hilaire-la-Palud. Nous faisons cette fois une pause fraîcheur au bar du village. Discussion avec la tenancière lorsqu’on lui demande s’il y a du réseau téléphone. « Vous êtes un peu au trou du cul du monde » répond-elle entre humour et agacement malgré tout. Une zone blanche - comme on dit - le téléphone ne trouvait même plus le signal GPS. Nous nous sommes donc fiés aux panneaux de direction tout en prenant des routes de campagne, peu fréquentées et en délaissant donc la Vélo Francette. Nous poursuivons notre route direction Courçon pour entrer enfin dans le département de la Charente-Maritime. Nous suivons l’itinéraire que nous propose Google Maps. Il est plus court en termes de kilomètres certes, mais niveau pratiquabilité... Il y a des choses à redire. Il nous fait passer par des chemins de terre, de cailloux. La remorque a tenu le coup. Puis avec le vent de face et le soleil qui tape (bien penser à la crème solaire) parfois cela pouvait devenir compliqué et fatiguant. Les kilomètres s’égrènent malgré tout.

Nous voilà désormais à Périgny, limitrophe de La Rochelle. Nous retrouvons la piste cyclable. Elle correspond aux deux parcours. À la fois celui de la Vélodyssée et celui de la Vélo Francette. Il y a du monde. La circulation est dense entre les piétons et les vélos. Mieux vaut prendre son temps. La Rochelle, la fin de notre étape se rapproche. Nous apercevons la gare. Direction désormais l’auberge de jeunesse des Minimes. C’est là que nous nous reposerons de notre première étape. Une centaine de personnes y dort ce soir-là. Lorsque nous parlons du vélo et de la remorque à la personne qui nous a accueillis, elle fait tout de suite le rapprochement avec la Vélodyssée. Beaucoup de cyclistes s’arrêtent ici visiblement. Repos bien mérité. Bilan de la journée 74,27 kilomètres parcourus en 5 heures 25 de vélo (sans compter les pauses). Nous sommes arrivés peu avant 18 heures à destination.

La Rochelle : vue depuis l'auberge de jeunesse sur le Port de plaisance des miniumes. L'un des plus importants de France. La Rochelle : vue depuis l'auberge de jeunesse sur le Port de plaisance des miniumes. L'un des plus importants de France.

Demain, ce mercredi 15 juillet, une autre étape nous attend. Nous allons découvrir l’île d’Aix. Petit croissant de 3 kilomètres pour 600 m de large rempli d’histoire. Le tout en longeant la côte.







Par Julien Privat

Crédit Photo : Aqui.fr