Société | Prudence requise aux abords des cours d’eau !

08/08/2019 | EDF Hydro Sud-Ouest appelle à la plus grande prudence aux abords des lacs et rivières proches d’installations hydroélectriques…

Cet été, les températures culminent à des sommets jamais enregistrés. Pour se rafraîchir, tout naturellement, les lacs et les rivières sont les bienvenus ! Cependant, il est indispensable de rester vigilant aux abords de ces cours d’eau. Et c’est tout l’objet de l’appel lancé par EDF Hydro Sud-Ouest qui tient à mentionner aux riverains et aux vacanciers les règles de sécurité à respecter. En effet, « la vigilance doit être de mise à proximité des installations hydroélectriques qui, en raison de la production d’électricité, peuvent occasionner des variations de débit dans les rivières », souligne l’entreprise …

« Calme apparent, risque présent ». Tel est le slogan de la campagne de prévention que lance chaque été EDF Hydro qui a pour mission d’assurer la sécurité des installations hydroélectriques et de protéger ainsi les populations à proximité, que ce soit en période de crue ou non. Ces dernières semaines, la France a connu de forts pics de chaleur. Les cours d’eau ont ainsi enregistré une hausse de leur fréquentation. C’est dans ce cadre-là qu’EDF Hydro invite les baigneurs, pêcheurs et pratiquants de sports d’eau vive à la plus grande prudence. En effet, « à tout instant, pour produire de l’électricité et pouvoir répondre rapidement aux besoins de consommation en électricité, les installations hydroélectriques peuvent occasionner des variations de débit. Ainsi, à l’aval de ces installations, le niveau de la rivière peut doubler ou tripler en quelques minutes, provoquant de forts courants et submergeant des îlots ou des rochers isolés. Les personnes s’aventurant au milieu du cours d’eau peuvent être mises en grande difficulté », explique EDF Hydro.



Consignes à respecter et hydroguides recrutés

Les consignes de sécurité à respecter sont claires. Les baigneurs, pêcheurs et autres vacanciers, doivent impérativement rester sur les berges et surveiller les enfants, éviter les zones qui ne permettent pas un repli rapide en cas de montée des eaux et ne pas s’installer dans les zones balisées d’un panneau signalant la présence d’un risque. EDF Hydro a installé des panneaux jaunes rappelant ces règles ainsi que des pictogrammes qui signalent ces risques.

Egalement, afin de relayer au mieux ces consignes de sécurité et sensibiliser la population aux risques potentiels, EDF Hydro Sud-Ouest mobilise sur le terrain 24 hydroguides. Recrutés à partir de Bac+2, ces derniers sont, pour la plupart, des étudiants souvent bilingues. Leur mission consiste à se rendre sur les lieux de villégiature et de prêcher la bonne parole en relayant les messages de sécurité et de prévention. Ils parcourent aussi les rivières à l’aval des installations. Encadrés par des hydrauliciens d’EDF, ils attachent une attention particulière aux zones les plus sensibles. Enfin, ils doivent alerter les responsables d'EDF Hydro s’ils rencontrent des situations à risque. « Ils contribuent ainsi, par leurs observations, à l'amélioration permanente du dispositif de prévention ».







Campagne de prévention

En plus de la présence permanente de ces hydroguides et de ces panneaux de prévention, EDF Hydro Sud-Ouest déploie, comme tous les ans, une campagne de prévention multi-supports qui comprend des affichages en mairies, offices de tourisme et lieux de loisirs, des distributions de dépliants en plusieurs langues, des insertions dans les guides d’été locaux et sur des sites Internet de tourisme ou de loisirs, des spots de prévention diffusés sur les radios locales, des messages génériques ou ciblés sur les réseaux sociaux. Cette année, une nouveauté, des sets de table avec des messages spécifiques sont distribués dans les restaurants. Des messages de sécurité sont également relayés, tout au long de l’année et encore plus l’été, dans les dix Espaces Découverte d’EDF Hydro dans le Sud-Ouest. Enfin, 154 conférences sur les thématiques « prévention » et « sécurité » ont été dispensées dans les écoles situées à proximité des aménagements hydroélectriques, auprès de 3 662 élèves.



Plus d’informations sur : http://www.edf.fr/calme-apparent-risque-present



Par Sybille Rousseau

Crédit Photo : EDF Hydro