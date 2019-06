Société | Qualité tourisme et nouveau référentiel pour les établissements de surfs

15/06/2019 | Afin de gratifier les côtes landaises, ce jeudi 13 juin à Messanges, écoles de surf et offices de tourisme ont été remerciés et labellisés Qualité Tourisme.

Département des plus touristiques du fait de ses zones côtières, les Landes et son CDT (Comité Départemental du Tourisme) se devaient de labelliser ses acteurs locaux, tous réunis ce jeudi 13 juin à Messanges, et notamment le surf. En effet, le sport de glisse représente 20 % des activités pratiquées pendant les vacances sur le territoire landais, qui compte bien pour 2024, emmener les Jeux Olympiques sur ses dunes sablonneuses.

Dans un plan d’amélioration et de fédération des accueils et services touristique du département, le CDT poursuit ses actions pour le développement de la marque Qualité Tourisme. Seule marque d’Etat offerte aux professionnels du tourisme, il permet de reconnaître les enseignes proposant des services de qualité auxquels les clients peuvent se fier. Tous les établissements ayant reçu ce prix, renouvelables tous les cinq ans, s’engagent à offrir un accueil chaleureux, des prestations personnalisées, une propreté et un confort assurés, un respect de l’environnement et bien d’autres missions.

Dans les Landes, 42 sites touristiques publics ou privés sont marqués Qualité Tourisme. Ce jeudi 13 juin, après de longues démarches, ce sont cinq nouveaux qui se sont vu récompensés dont 4 écoles de surf, Capbreton, Seignosse, Messanges et Moliets. Un « outil bonus qui permet d’avoir une structure cohérente, de voir notre travail gratifié » pour Pierre Cardineau, directeur de la Lost surf School de Seignosse qui se dit « maintenant serein pour le futur ».

Une vision positive de l’avenir pour le tourisme landais qui souhaite « Offrir les meilleures qualités touristiques aux vacanciers mais aussi aux autochtones. ». Et, qui pour le futur, souhaite devenir le premier département à labeliser ses plages Qualité Tourisme.

L’association surf / tourisme, ça marche dans les Landes !

Arrivé dans les années 1950 sur la côte Atlantique, le fameux sport de glisse n’a jamais cessé d’animer les littoraux du Sud-Ouest. Que ce soit de Capbreton à Biscarosse, chaque été, de nombreux fans de la planche viennent se frotter aux fameuses vagues landaises. Pour répondre à cet enthousiasme, de nombreux établissements spécialisé, appelés « Surf camp », ont vu le jour pour ces vacanciers adulateurs des océans. Afin d’enrichir cette offre de surf et promouvoir ses acteurs, le Comité Départemental du Tourisme des Landes a décidé de créer le label « Surf House Landes », 1er en France. Distinguant ces hébergements, en gage de qualité et de services irréprochables, ce timbre, permet aux différents « Surf Camp » d’avoir une meilleure visibilité sur le territoire ainsi qu’une communication améliorée envers le public. Ce jeudi, sept clubs de Capbreton, Messanges et Soustons ont été remerciés. « Le surf fait partie de notre patrimoine et ces acteurs doivent être récompensés. Puis, ces lieux, « surf camp » sont conviviaux, multiculturels et surtout au service de l’environnement. Un atout pour le tourisme de la région » nous explique Hervé Bouyrie, président du Comité Département du Tourisme. Un nouveau label qui fait le bonheur de Benoit, créateur du Nature Surf Camp de Messanges : « C’est toujours positif d’être récompensé, c’est une identification importante pour nous, nous savons, à présent, que l’on fait partie d’une case spécifique dans le tourisme landais. »



Par Damien Carrère

Crédit Photo : Damien C