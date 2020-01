Société | Recensement 2020 et bilan 2018: une région vieillissante et des services inégalement répartis

14/01/2020 | Le recensement concerne 580 000 logements en Nouvelle-Aquitaine choisis aléatoirement.

Le 16 janvier prochain débutera l’enquête du recensement de la population pour 2020 de l’INSEE. Elle durera jusqu’au 15 février pour les communes de moins de 10 000 habitants et jusqu’au 22 février pour celles supérieures à ce chiffre. À cette occasion retour sur le bilan 2018 et les nouveautés du recensement 2020.

Chaque année le recensement compte au niveau national 9 millions de personnes recensées par 24 000 agents mobilisés par les communes. Pour la région Nouvelle-Aquitaine en 2020, les chiffres s’élèvent à 900 000 personnes recensées pour 918 communes concernées. Les moyens d’applications du recensement sont nombreux, ils permettent d’établir les populations résidantes en région et fournissent à l’État comme aux communes, une vision globale des enjeux et besoins sur le territoire. Par exemple, l’INSEE a récemment pu élaborer une carte résumant les nombreux déplacements-navettes entre le domicile et le travail des néo-aquitains et en conclure que les lieux de travail sont de plus en plus éloignés du domicile des salariés.

Une région vieillissante

Mais quel bilan pour 2018 ? Selon les résultats de 2018 de l’INSEE en Nouvelle-Aquitaine on compte toujours plus de décès (65 100) que de naissance (53 700), entrainant donc un déficit de 11 400 personnes. La Nouvelle-Aquitaine est la région accueillant le plus de séniors en France, et est l’une des premières au niveau européen. Ces chiffres s’expliquent en autres par l’attractivité de la région pour les personnes âgées mais aussi par un recul de l’âge de la maternité et l’arrivée de femmes avec déjà des enfants dans la région dont la naissance ne sera pas comptabilisée. Au niveau départemental, seule la Gironde présente un solde naturel positif avec une natalité de 17 115 naissances, supérieure au nombre de décès (13 645). À noter, le déficit diminue pour les Landes et le Lot-et-Garonne, se stabilise pour le département de la Creuse et des Deux-Sèvres, a contrario de la Dordogne et de la Charente-Maritime où il augmente.

L’INSEE dresse une deuxième conclusion au niveau néo-Aquitain sur l’accessibilité des populations aux services publics selon leur bassin de vie. Sous le nom équipements, l’INSEE désigne le nombre de services de formations, de justice, d’éducation, de santé, de poste (…) à proximité des populations, le maximum étant de 37 équipements. Les résultats démontrent un temps moyen de 7,6 minutes pour accéder aux services publics en Nouvelle-Aquitaine, contre une moyenne de 6,7 minutes au niveau national. Seuls les grands bassins de vie urbains comme Poitiers, Bordeaux, Mont-de-Marsan ou Angoulême proposent un accès aux services publics en moins de 6 minutes. Pour des villes comme Lacanau et Soulac-sur-Mer, le temps d’accès aux services dépasse les 15 minutes car elles sont peu équipées et éloignées des grandes métropoles. Toutefois certains bassins de vie éloignés comme Nontron et Aubusson proposent à la population quatorze équipements, mais ceux plus spécifiques comme par exemple les universités sont quant à elles très éloignées.

Nouveautés 2020

Lors du recensement 2020 les agents, munis d’une carte, se présenteront aux domiciles concernés et proposeront deux moyens de recensement. La traditionnelle méthode papier qui nécessite une deuxième rencontre pour rendre les résultats ou une méthode en ligne accessible par des codes d’accès fournis par le représentant, pour remplir un questionnaire en ligne. Cette méthode séduit tous les âges, plus de 60% des habitants répondent sur internet dont 51% des 60-70 ans et permet une économie de 30 tonnes de papier par an et un gain de temps pour tous. Par ailleurs, un changement pour 2021 est en test pour le format papier afin de prendre en compte les familles monoparentales ou des familles recomposées, fonction déjà disponible sur le formulaire internet.



Par Margaux Bonfils

Crédit Photo : AQUI