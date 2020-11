Société | Reconfinement : A Bordeaux l’Atelier Remuménage va plus loin dans la solidarité

13/11/2020 | L’association, créée à Libourne en 2001, soulage particuliers et commerçants pendant la crise sanitaire tout en poursuivant son action sociale.

Quand la solidarité s’organise pour aider commerçants de proximité et particuliers. Depuis bientôt vingt ans, l’Atelier Remuménage fait de la solidarité, l’environnement et l’insertion ses priorités. Dans un premier temps en proposant des déménagements solidaires ou des parcours de retour à l’emploi puis, plus récemment, en prenant en charge la livraison de produits allant des denrées alimentaires aux livres. Rencontre.

Les déménageurs solidaires au secours de l’économie locale. A sa création en 2001, l’Atelier Remuménage proposait une solution de déménagement social et solidaire. « Ce n’est pas facile, voire quasi-impossible de déménager, quand vous êtes dans une situation de fragilité tant économique que sociale. C’est comme ça que nous avons imaginé le concept de l’association », précise Wiame Benyachou, Présidente de l’Atelier Remuménage. L'association a déménagé à Bordeaux en 2007 et couvre toute l'ex-Aquitaine. En 2015, l’association a créé une entreprise d’insertion par le déménagement. « Nous proposons à des personnes éloignées de l’emploi de travailler avec nous dans la manutention, reprend Wiame Benyachou. Cela leur permet de remettre un pied à l’étrier et, à nous, de les accompagner dans leur avenir professionnel ». En 2015, la SAS de l’Atelier Remuménage comptait 5 salariés, ils sont 65 aujourd’hui.

Ce sont ces 65 personnes qui, par le biais des activités de l’Atelier Remuménage, viennent en aide aux commerces et aux particuliers en cette période de crise sanitaire. En effet, au fil des ans, l’association s’est développée pour proposer, en plus du déménagement et de l’insertion professionnelle, un service de livraison à vélo dès 2017 à la demande de plusieurs commerçants. Ce service a été maintenu et même renforcé pendant les confinements successifs.

« Une aide bienvenue »

Parmi les livreurs de l’Atelier Remuménage, Elliot. Il y travaille depuis bientôt trois mois. « A la base je travaillais dans un bar, raconte Elliot. Je voulais rester actif en attendant de démarrer une formation, en septembre prochain ». Pendant le confinement, le jeune homme s’occupe de plusieurs livraisons à Bordeaux, notamment de livres pour la Librairie Comptines, proche de la Place Pey-Berland à Bordeaux. « Nous sommes très bien reçus par les professionnels. C’est important de les soutenir pendant une période pareille », reprend Elliot. La gérante de la Librairie Comptines voit d’un très bon œil la démarche de l’Atelier Remuménage pendant le confinement. « C’est une aide bienvenue, nos journées sont très intenses je ne sais pas comment on faisait avant », souligne la commerçante.

Ces prestations auprès de commerces de proximité, l’Atelier Remuménage les multiplie pendant le confinement. « Nous avons plusieurs acteurs qui ont fait appel à nous pour des livraisons pendant les confinements, comme la librairie Comptines et la Machine à Lire pour le livre, la plateforme de La Ruche qui dit Oui pour les fruits et légumes frais », précise Wiame Benyachou. L’association propose par ailleurs de venir en aide aux publics fragiles en faisant leurs courses et en les livrant directement chez eux. « En quelques semaines nous avons noué plusieurs partenariats. Nous fonctionnons différemment en temps de crise, il faut capitaliser sur ces expériences », souligne la présidente de l’Atelier Remuménage.



Par Yoan Denéchau

Crédit Photo : DR