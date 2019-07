| Haute-Vienne: A. Rousset rencontre salariés et repreneur de Steva

Lire

Ce mardi 2 juillet Alain Rousset et Andréa Brouille, président et vice-présidente du Conseil régional, rencontrent les salariés de l'entreprise Steva et les représentants de F2J Stamping, groupe repreneur, à Bessines-sur-Gartempe. Une reprise qui est selon la Région "l'aboutissement de quinze mois de travail et d'un dialogue permanent entre le chef d'entreprise, les candidats à la reprise et les représentants du personnel".